Дочь эстонского мультимиллионера родила второго ребенка и назвала малышку красивейшим именем

Инес также написала, каким красивым именем они с мужем назвали малышку. «Мы невероятно счастливы - младшая сестренка Изабель, которую мы назвали Мирабель, появилась на свет. Я так ее люблю», - говорит счастливая мать.

Инес и Мартин Сало (35) поженились в 2011 году. В 2017 году у них родилась дочь Изабель. Инес работает в индустрии моды, пробовала делать собственные коллекции под брендом KiRiVOO. Инес - дочь известного миллионера Армина Кару, основателя казино Olympic в Эстонии.