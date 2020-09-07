Константин Ивлев сделал предложение возлюбленной

Валерия Куденкова вспоминает, что это был третий день переезда — она таскала коробки, помогала расставлять вещи и занималась делами. Вечером, когда журналистка решила отдохнуть, то надела просторные красные спортивные штаны, растянутую кофту и пошла заниматься волосами.

«В таком виде спускаюсь вниз, иду на террасу, а там Костя возится что-то. Я еще подумала: «Кольцо ищет». Хотя всегда хотела, что это было красиво и в ресторане. И вдруг он встает на одно колено и делает предложение», — вспоминает новая любовь 46-летнего Ивлева.

В эфире программы «Однажды» Константин сказал, что специально не готовился к этому шагу. Так, по его словам, это было буднично — он часто дарит цветы, подарки, а тут решил купить кольцо. «Этот год был тяжелым, поэтому мы решили посвятить его себе — отдыхать, расслабляться», — сказал телеведущий.

Новый дом Константина Ивлева

Сейчас пара обживается в новом загородном особняке на Новорижском шоссе, который Ивлев специально приобрел после развода — всю остальную недвижимость он оставил бывшей жене. Константин признается, когда приехал сюда, то сразу увидел огромный особняк соседа. «Я знаю, что тут армяне живут — они такое любят. Но без ложной скромности скажу — у меня 400 квадратов, такой небольшой гараж», — отшутился повар.

Впереди еще много работы на участке — пара хочет построить баню и оборудовать зону для барбекью. В самом доме еще идет ремонт, но большинство комнат уже готово. Особая гордость Ивлева — кухня.

«Я повар, но я еще и очень люблю готовить, поэтому делал все под себя. Например, заказал этот остров, который весит тонну, но при этом запросто перемещается. А еще есть обеденный стол — на нем можно не только есть, но и сексом заниматься», — шутит Ивлев.

Остров по проекту Ивлева

Любимой он подарил гардеробную, где она хранит свои многочисленные наряды и аксессуары. Рядом со спальней пара предусмотрительно оставила еще одну комнату — для будущего малыша. «Хотя я знаю, что потом Лерка отберет ее и сделает себе еще одну гардеробную», — шутит Константин в эфире НТВ.

Не забыл шеф-повар и о детях от предыдущего брака. У Матвея и Маруси также есть отдельные комнаты, и они могут спокойно останавливаться у папы и его новой возлюбленной, с которой нашли общий язык.

Люстра в виде молекулы