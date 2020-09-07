Отсидевший в колонии за ДТП рассказал, что будет с Ефремовым «на зоне»

По словам мужчины, в случае, если актер будет признан виновным в смерти курьера интернет-магазина Сергея Захарова, его, скорее всего, не отправят в колонию общего режима.

Водитель отметил, что по крайней мере до 2019 года за совершенные в пьяном виде смертельные аварии виновников отправляют в колонию-поселение, отличающуюся более мягкими условиями содержания.

Так, на этой «зоне» предусмотрена неограниченная передача посылок и более частые, чем на общем режиме, свидания. Заключенные передвигаются по территории в гражданской одежде, а не в тюремной робе. К тому же у них были наличные денежные средства, что запрещено на общем режиме.

«Мы вели себя по-человечески, так и к нам относились», – сказал он, отметив, что заключенные работают и общаются друг с другом без «тюремных понятий».

На этом фоне юрист Иван Мальников подчеркнул, что арестанты ходят в тюремной робе в колонии общего режима, так как это тяжелее перенести психологически, а «поселенцы» даже могут работать и учиться за пределами колонии, пишет «Московский комсомолец».

Также правозащитник отметил, что из колонии-поселения проще получить освобождние по УДО.

К слову, сам Михаил Ефремов, которому может светить до 11 лет лишения свободы, выразил готовность получить столь суровый вердикт.

Как рассказал защитник актера Эльман Пашаев, Ефремов спокойно ждет приговора и ни на что не рассчитывает, выражая уверенность в том, что ему «светит» большой срок.

«Когда прокурор запросила 11 лет колонии, Ефремов даже глазом не моргнул. Ему легче стало», – цитирует Пашаева ТАСС.