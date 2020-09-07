Что будет с организмом, если каждый день есть творог на завтрак

Творог богат кальцием, витаминами группы В, калием, цинком, магнием, казеином, белком и полезными жирами. Он легко усваивается организмом, в его составе всего 3% углеводов. Из 500 миллилитров молока выходит примерно 200 грамм творога. Это значит, что его питательная ценность значительно выше, чему молока. Благодаря такому богатому составу, ежедневное потребление творога на завтрак сможет значительно улучшить качество жизни.

Уйдут лишние килограммы

Белки, особенно казеин, относятся к питательным веществам, которые медленно перерабатываются организмом. Если сравнивать с другими питательными веществами, то для усвоения белков требуется больше калорий — в результате ускоряется метаболизм, и вы быстрее сбрасываете вес. Таким образом, если завести привычку перекусывать творогом с вечера, вам будет проще сбросить лишние килограммы.

Ускорится набор мышечной массы

Творог содержит белок казеин, который медленно усваивается и таким образом помогает наращивать мышечную массу. Недаром многие спортсмены употребляют его перед сном: аминокислоты вбрасываются в кровь, мышцы получают питательные вещества в достаточном количестве.

Улучшится женское здоровье

Молочные продукты, особенно творог, богаты протеинами, кальцием и витамином D. Регулярное употребление творога улучшает здоровье женщин: он поможет стабилизировать цикл, а в пременопаузальный период поддержит гормоны на нужном уровне. Регулярное употребление творога даже способно снизить риск появления рака молочной железы.

Снизится риск развития сахарного диабета

Департамент медицины города Бостон штата Массачусетс проводил научные исследования в ходе которых было выявлено, что регулярное потребление кисломолочных продуктов, в особенности творог, повышает чувствительность к инсулину и помогает снизить уровень сахара в крови. Также некоторые исследования показывают, что творог помогает нас защитить от диабета и снижает риск его возникновение на 22%.

Улучшится качество сна

Творог входит в число продуктов, богатых триптофаном. Триптофан — это аминокислота, которая помогает лучше спать ночью, а также предотвращает бессонницу, депрессию и тревожность.

Уменьшится боль в суставах и костях