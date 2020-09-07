Гороскоп на 7 сентября: самый лучший день, когда все получится

Овен

Неожиданную прибыль, которая возможна в этот день, важно потратить с умом – например, купить вещь, о которой давно мечтали, но по каким-то причинам не могли себе ее позволить.

Телец

Предложение новой должности или места работы, которое может поступить в это время, окажется настолько перспективным, что можно отвечать на него согласием, не раздумывая.

Близнецы

Главный ваш враг, который может помешать достичь поставленных целей – неуверенность в себе и своих силах: избавившись от нее, можно будет свернуть горы – в прямом смысле слова.

Рак

Хороший день для тех, кто давно думает о какой-то покупке: все, что будет приобретено в этот день, окажется отменного качества и будет служить верой и правдой долгое время.

Лев

Дела, за которые вам рекомендуется браться в этот день, должны быть поистине грандиозными: не стоит размениваться на мелочи, они, увы, себя не оправдают.

Дева

В работе, о каком бы проекте ни шла речь, чрезвычайно важна тщательная подготовка: импровизация в этот день не пройдет – в таком велика вероятность серьезных ошибок.

Весы

Решая важные и давно назревшие проблемы, не стоит выбиваться из сил – совершенно неожиданно для вас они могут уладиться сами, как по мановению волшебной палочки.

Скорпион

День, когда можно позволить себе долю риска, но до определенного предела: совершая авантюрные поступки, главное – вовремя остановиться, в противном случае можно получить отрицательный результат.

Стрелец

Ваш девиз на нынешний день – "больше дела, меньше слов": хватит говорить о том, что вы хотите сделать, переходите к активным действиям, они окажутся на редкость удачными.

Козерог

День обещает быть удачным в финансовом отношении – вам могут выплатить давно обещанный гонорар или вернуть долг, на который вы давно махнули рукой.

Водолей

Конфликтов с близкими людьми необходимо избегать всеми доступными, а возможно, и недоступными способами: возникшая в этот день ссора может всерьез испортить отношения.

Рыбы