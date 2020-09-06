У солиста 5sta Family умерла новорожденная дочь

Валерий Ефремов 25 августа стал отцом — у него родилась дочь Виктория. Сегодня же музыкант рассказал о том, что девочка ушла из жизни, пишет «Стархит».
Что стало причиной кончины новорожденного ребенка, пока не сообщается. Валерий пока решил просто поделиться болью в социальных сетях, опубликовав пост. «Спасибо тебе, наша кроха! Это были самые прекрасные 9,5 дней в нашей жизни! Ты изменила нас, сделала лучше и сильнее, ты дала нам почувствовать, как это прекрасно – быть родителями. И пусть мы сами сейчас до конца не понимаем всего, что ты нам дала за этот короткий промежуток времени, мы обязательно поймем, и всегда будем вспоминать тебя с благодарностью и любовью, которой ты наполнила наши сердца», — пишет певец.
Музыкант также оставил на английском фразу — «когда-нибудь мы увидимся снова», и опубликовал стихотворение: «Мое невесомое счастье, сожмется весь мир в одночасье, смешаются счастье и горе, пусть говорят шансов нет, мы поборемся. Виктория».
Ефремов закрыл страницу для широкого доступа, вероятнее всего, ему хочется пережить боль с поклонниками, которые давно подписаны на него и знают историю семьи. Возлюбленная Анна пока никак не прокомментировала семейную трагедию.
Судя по социальным сетям, Анна и Валерий много лет живут вместе. В социальных сетях друг друга они начали появляться еще в начале 2010-х годов, периодически публикуя совместные кадры с презентаций и отдыха. В начале года пара отправилась в любимый Таиланд, но в конце весны им удалось вернуться и последнее время они пробыли в Москве. Пара никак не афишировала долгожданную беременность, поэтому для всех это стало большой новостью.