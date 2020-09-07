Марс станет ретроградным: что сулят планеты на неделе с 7 по 13 сентября

Грядущая неделя обещает быть богата на астрологические события. В середине недели, то есть в среду, 9 сентября, Марс развернется и начнет двигаться ретроградно. Марс в знаке Овна будет находиться до конца ноября 2020 года.

«Осень — знак очень активный, динамичный. В это время Марс обладает очень яркими качествами — это амбициозность, ярость, злость, а еще желание все делать по-своему», — объясняет Алена Никольская.

Первые дни предстоящей недели, а именно понедельник, вторник и первая половина среды будут особенно продуктивны, и все дела и планы стоит успеть реализовать именно в эти дни. В среду Меркурий начнет разворачиваться и вступит в своей ретроград. Марс в знаке Овна сулит сложности в карьере, делах и финансах, поэтому астролог Алена Никольская советует переждать этот период.

«Все проекты, которые требуют внимания, например, регистрация фирм, любые новые инициативы, серьезные амбициозные проекты — сейчас все это будет под большим вопросом», — предупреждает астролог.

Все спортивные активности, организация мероприятий, крупные сделки стоит отложить. Завершить сложную работу успешно будет крайне сложно из-за влияния звезд.

«Ваши соперники, враги начнут активизироваться, и вы это увидите. Также начнут появляться на свет все ваши тайны. В этот период все тайное становится явным», — заявляет эксперт.

Второе важное астрологическое событие грядущей недели — разворот Юпитера из ретроградного движения в прямое произойдет в субботу, 12 сентября.

«Вопросы, связанные с властями, госорганами и чиновниками, преподавание, учительство начнут идти так, как нам бы того хотелось», — сообщает Никольская.

Разворот Юпитера немного облегчит положение ретроградного Меркурия, но грядущая неделя опасна на социальные конфликты. В связи с этим астролог советует избегать места больших скоплений людей, а особенно злачные ночные места, появление в которых сейчас может быть опасно для вашего здоровья.