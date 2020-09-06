Девять лайфхаков, чтобы кроссовки оставались ослепительно белыми даже через год после покупки

В помощь вам 9 полезных советов.

Обработать спреем или воском

Белая обувь быстро становится серой. И причиной тому – невидимая пыль, которая оседает даже в ясную погоду. Защитить кроссовки поможет спрей, который продается в специализированных магазинах. В результате такой процедуры на обуви образуется пленка, помогающая сохранить белоснежность на более длительный срок.

Воспользоваться белым лаком

Это средство поможет замаскировать как мелкие царапины, так и более серьезные пятна. Но не стоит экономить на лаке, иначе эффект будет не тот, которого ждали.

Не забывать о подручных средствах

Идеальное решение – уксус. Его можно нанести на тряпку из микрофибры и устранить грязь. Но не стоит тереть слишком сильно, чтобы не удалить краску с самих кроссовок.

Хранить в отдельной коробке

Убирая кроссовки в шкаф, стоит позаботиться, чтобы рядом с ними не стояла цветная, а тем более черная обувь. В противном случае остатки крема для чистки и невидимая пыль перейдут на белые кроссовки и сделают их серыми.

Правильно выбирать щетку

Для начала стоит понять, что чистить белую и темную обувь одной и той же щеткой нельзя. Затем стоит взять в расчет материал. Для кожзама – мягкая тряпка, для шлифованной модели – креп, а для замши придется купить специальную щетку.

Вспомнить про вазелин

Некрасивые разводы после мытья кроссовок поможет устранить вазелин. Его стоит нанести на обувь на ночь, утром остатки нужно будет удалить сухой салфеткой.

Попробовать бензин

Это средство поможет устранить с кроссовок даже застарелые пятна. Нужно смешать бензин с порошком магнезии (1 к 1, для начала берите немного), смочить в полученном растворе тряпку и протереть ею обувь. Результат может быть виден не сразу, процедуру можно повторять. Важно во время процедуры защищать руки перчатками!

Беречь от солнца

Это не значит, что кроссовки нельзя носить в ясную погоду. Чтобы обувь не выцвела и не выгорела, стоит хранить ее в темном месте, в которое не будут проникать солнечные лучи.

Старая добрая паста

Почистить зубной пастой и щеткой, а затем смыть всё теплой водой. Этот способ позволяет очистить даже самые труднодоступные места на кроссовках.