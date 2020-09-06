Глоба назвал даты денежной удачи в сентябре для каждого знака

Овен

Старайтесь не выходить за рамки закона, риск не будет оправдан. Умение вовремя поменять тактику станет залогом удачи в этом месяце.

«Денежные» дни для Овнов – 10, 25 и 29 сентября.

Телец

Астролог рекомендует быть осторожнее со сделками и крупными покупками в сентябре. Особенно это касается представительниц прекрасного пола.

Удачные дни сентября: 7, 17 и 22.

Близнецы

Финансовое благополучие не за горами, осталось сделать для этого последний шаг. Будьте внимательны к поступающим предложениям и новым идеям, возможно, одна из них – подсказка звезд.

Наиболее удачный период – 11, 18, 24 сентября.

Рак

Раки впервые за долгое время ощутят мощную поддержку Вселенной. Будут попадаться интересные и прибыльные предложения, найдутся силы, чтобы браться за несколько дел сразу. Поддержку также окажет человек, который внезапно появится в их жизни.

Наиболее благоприятный период в сентябре для Раков выпадает на 14, 21, 30.

Лев

Рисковать в сентябре можно, но довериться лучше холодному расчету, а не интуиции. Доход в этом месяце будет приятным, но не случайным.

Благоприятный период – 24 и 29 сентября

Дева

Не экономьте на себе, особенно на путешествиях. Пусть большая часть бюджета пойдет на приятные, пусть и не совсем рациональные покупки.

Благоприятные дни – 14, 18 и 28 сентября.

Весы

Не стоит одалживать крупные суммы. Старайтесь избегать любого риска и любых сомнительных махинаций с деньгами. Возможен случайный доход в виде неожиданных подработок.

Удачный период сентября – 12, 18 и 22.

Скорпион

Этот знак получит долгожданный подарок судьбы. Хорошее повышение дохода позволит Скорпионам приблизиться к реализации всего плана: это может быть покупка жилья, начало новой карьеры или смена места жительства.

Наиболее удачный период ждет Скорпионов 19, 26, 30 сентября.

Стрелец

С приходом осени жизнь Стрельцов начнет налаживаться. Череда трудностей завершается, наступает время пожинать плоды и получать заслуженное вознаграждение в денежном эквиваленте.

Благоприятные дни в сентябре − 17, 24, 29.

Козерог

Представители знака вложили много сил, чтобы улучшить свое материальное положение. Осенью звезды наградят их за фантастическое упорство.

Наиболее удачные дни для Козерога в сентябре − 14, 19, 22.

Водолей

Наиболее успешное время наступает для тех, кто занят коммерческой деятельностью. Не бойтесь рисковать, интуиция вас не подведет.

Благоприятные дни для Водолеев: 17, 23, 28 сентября.

Рыбы

Неожиданные затраты могут съесть хорошую часть вашего месячного бюджета. Рекомендуется быть осмотрительнее при покупках и не забывать откладывать на черный день.