Вс, 6.09.2020
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Глоба назвал даты денежной удачи в сентябре для каждого знака

Денежная удача. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Известный астролог Павел Глоба составил финансовый гороскоп для первого месяца осени. По мнению эксперта, получить свое сможет каждый знак, но удачливее всего будут представители пяти созвездий, сообщает volg.mk.ru.

Овен

Старайтесь не выходить за рамки закона, риск не будет оправдан. Умение вовремя поменять тактику станет залогом удачи в этом месяце.

«Денежные» дни для Овнов – 10, 25 и 29 сентября.

Телец

Астролог рекомендует быть осторожнее со сделками и крупными покупками в сентябре. Особенно это касается представительниц прекрасного пола.

Удачные дни сентября: 7, 17 и 22.

Близнецы

Финансовое благополучие не за горами, осталось сделать для этого последний шаг. Будьте внимательны к поступающим предложениям и новым идеям, возможно, одна из них – подсказка звезд. 

Наиболее удачный период – 11, 18, 24 сентября.

Рак

Раки впервые за долгое время ощутят мощную поддержку Вселенной. Будут попадаться интересные и прибыльные предложения, найдутся силы, чтобы браться за несколько дел сразу. Поддержку также окажет человек, который внезапно появится в их жизни.

Наиболее благоприятный период в сентябре для Раков выпадает на 14, 21, 30.

Лев

Рисковать в сентябре можно, но довериться лучше холодному расчету, а не интуиции. Доход в этом месяце будет приятным, но не случайным.

Благоприятный период – 24 и 29 сентября

Дева

Не экономьте на себе, особенно на путешествиях. Пусть большая часть бюджета пойдет на приятные, пусть и не совсем рациональные покупки.

Благоприятные дни – 14, 18 и 28 сентября.

Весы

Не стоит одалживать крупные суммы. Старайтесь избегать любого риска и любых сомнительных махинаций с деньгами. Возможен случайный доход в виде неожиданных подработок.

Удачный период сентября – 12, 18 и 22.

Скорпион

Этот знак получит долгожданный подарок судьбы. Хорошее повышение дохода позволит Скорпионам приблизиться к реализации всего плана: это может быть покупка жилья, начало новой карьеры или смена места жительства.

Наиболее удачный период ждет Скорпионов 19, 26, 30 сентября.

Стрелец

С приходом осени жизнь Стрельцов начнет налаживаться. Череда трудностей завершается, наступает время пожинать плоды и получать заслуженное вознаграждение в денежном эквиваленте.

Благоприятные дни в сентябре − 17, 24, 29.

Козерог 

Представители знака вложили много сил, чтобы улучшить свое материальное положение. Осенью звезды наградят их за фантастическое упорство.

Наиболее удачные дни для Козерога в сентябре − 14, 19, 22.

Водолей

Наиболее успешное время наступает для тех, кто занят коммерческой деятельностью. Не бойтесь рисковать, интуиция вас не подведет.

Благоприятные дни для Водолеев: 17, 23, 28 сентября.

Рыбы

Неожиданные затраты могут съесть хорошую часть вашего месячного бюджета. Рекомендуется быть осмотрительнее при покупках и не забывать откладывать на черный день.

Благоприятный период сентября − 19, 24, 29.

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