Названы самый счастливый и несчастливый возрасты человека

Аналитики подчеркивают, что картина мира, по их наблюдениям, зависит не от каких-то внешних факторов, достатка или социального статуса, а лишь от молодости организма. То есть от происходящих в нем биохимических процессов и регистрируемом уровне гормонов.

В размещенном на сайте НБЭР материале говорится, что данные были получены исследователями из 132 стран мира. В ходе международного опроса респондентов самых разных возрастов просили оценить, насколько они довольны жизнью.

В итоге выяснилось, что самыми довольными и счастливыми оказались молодые люди от 18 до 20 лет А кризис и депрессию чаще остальных переживают те, кто достиг отметки в 47 – 48 лет. При этом, начиная с молодости, с каждым годом отношение к жизни становится все менее оптимистичным, отмечают в бюро.

Есть разница в мироощущении и жителей разных стран. Так, ощущение жизненного кризиса настигает россиян, мексиканцев и китайцев в 43 года, в развивающихся странах – в среднем в 48 лет и два месяца, а жители развитых стран чувствуют его в 47.

Переживания длятся в среднем до достижения 60 лет, после чего, как выяснили аналитики, снова наступает подъем и к людям возвращается чувство полноты жизни.