Доктор Мясников назвал русские традиции, которые вредят здоровью

В частности, раскритиковал Мясников привычку русских людей пить чай с сахаром, напомнив, что этот сладкий продукт вреден для здоровья.

Отметил специалист и привычку русских людей доедать все, что есть на тарелке. Мясников призвал отказаться от нее, а ориентироваться на чувство насыщения. Ничего страшного не произойдет, если на тарелке останется часть еды, считает доктор. А вот организм за это в конечном итоге скажет вам «спасибо».

Также в список вредных привычек по мнению Мясникова вошли любовь русских людей к быстрой езде и желание полагаться на «авось».