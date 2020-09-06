Перечислены самые опасные симптомы рака

Смирнова рекомендует обращать особое внимание на регулярные боли в животе, вздутие, изменение характера стула, к примеру, задержка или диарея, и наличие крови или слизи при посещении туалета. Среди опасных симптомов она также выделила снижение работоспособности и похудение. Врач призвала соблюдать осторожность и при появлении хотя бы одного из этих признаков срочно обратиться к врачу.