После двух смертей — третья? Проклятье «Ласкового мая» напугало Разина

Прошедшая неделя для продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина омрачилась сразу двумя смертями его близких друзей. Сначала ушел солист «Фристайла» 48-летний Сергей Вязовский, а следом за ним 47-летний Александр Прико.

Оба музыканта были совсем не старыми людьми, но страдали от тяжелых недугов. Сейчас Разин пребывает в растерянности и размышляет, что ждет его дальше. В народе в таких случаях говорят — после двух смертей обязательно будет и третья.

«Конечно, начинаешь думать о злом роке, когда из четырех человек "золотого состава" двое умирают. Но я не хочу в это верить и буду говорить о печальном стечении обстоятельств», — приводит слова продюсера «Собеседник».

И Вязовский, и Прико когда-то выступали в «Ласковом мае» и являлись участниками так называемого «золотого состава» группы, собиравшего целые стадионы восторженных фанатов на свои концерты.

Всего же на сегодняшний день нет в живых уже восьми участников первого советского бойзбэнда.