После двух смертей — третья? Проклятье «Ласкового мая» напугало Разина

В живых остались только Андрей Разин и Юра Шатунов.
Прошедшая неделя для продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина омрачилась сразу двумя смертями его близких друзей. Сначала ушел солист «Фристайла» 48-летний Сергей Вязовский, а следом за ним 47-летний Александр Прико.
Оба музыканта были совсем не старыми людьми, но страдали от тяжелых недугов. Сейчас Разин пребывает в растерянности и размышляет, что ждет его дальше. В народе в таких случаях говорят — после двух смертей обязательно будет и третья.
И Вязовский, и Прико когда-то выступали в «Ласковом мае» и являлись участниками так называемого «золотого состава» группы, собиравшего целые стадионы восторженных фанатов на свои концерты.
Всего же на сегодняшний день нет в живых уже восьми участников первого советского бойзбэнда.
Ранее сообщалось, что Андрей Разин смог наконец-таки заключить перемирие с Юрой Шатуновым, спор из-за права на песни которого длился не один год.