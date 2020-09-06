Отец показал, как за мгновение убаюкать младенца, и этот нежный лайфхак хотят попробовать все

Некоторые папы тоже знают, каково это — проводить бессонные ночи за укачиванием малыша. И один из них нашел выход, пишет Лайф.
Остин Майлз Гетер из Далласа, США, недавно стал отцом замечательной малышки. Однако за радостным событием последовали и первые трудности. Оказалось, не так просто уложить ребёнка спать, даже если он этого хочет. Тогда новоиспечённый родитель решил попробовать метод, о котором раньше слышал, снял лайфхак на видео и поделился им в Фейсбуке.
«Слышал, что, если аккуратно погладить младенцу брови, он уснет. Собираюсь это попробовать», - написал Остин Майлз Гетер.
На кадрах видно, как измученный отец сидит вместе с дочкой в кресле-качалке и начинает потихоньку нежно гладить ей брови. Мгновение спустя девочка действительно закрывает глаза, а родитель беззвучно отмечает свой триумф.
Ролик приглянулся многим пользователям. Он быстро разлетелся по Сети, и другие родители не только умилились, но и взяли идею на вооружение. А некоторые посетовали, что не знали о таком трюке, когда их дети были маленькими.