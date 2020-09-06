Отец показал, как за мгновение убаюкать младенца, и этот нежный лайфхак хотят попробовать все

Остин Майлз Гетер из Далласа, США, недавно стал отцом замечательной малышки. Однако за радостным событием последовали и первые трудности. Оказалось, не так просто уложить ребёнка спать, даже если он этого хочет. Тогда новоиспечённый родитель решил попробовать метод, о котором раньше слышал, снял лайфхак на видео и поделился им в Фейсбуке.

«Слышал, что, если аккуратно погладить младенцу брови, он уснет. Собираюсь это попробовать», - написал Остин Майлз Гетер.