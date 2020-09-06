Какой будет осень: теплой или придется разгребать снег лопатами?

Американский сайт accuweather.com дает долгосрочный прогноз погоды, и оттуда мы узнаем, что сентябрь в Эстонии ожидается теплым и с дождями. Дневная температура прочно сохранится до +18, ночная не упадет меньше +10.

В начале октября немного похолодает, но дожди сойдут на нет. Днем будет до +15, а по ночам до 8 градусов тепла. Согласитесь, это очень комфортно для второго месяца осени!

Правда, во второй половине октября ласковая осень сменится на не слишком добрую - ожидаются сильные ветры и проливные дожди. Но температура все равно останется плюсовой - от 3 до 10 градусов тепла.

Ноябрь, как всегда, начнется с дождей, переходящих в мокрый снег. Хорошо, что заморозков не ожидается, ночью температура опустится до 0, а днем сохранится плюсовой - до 5 тепла.

То есть осень 2020 ожидается обычной, погода не преподнесет сюрпризов. Похожий прогноз дает и норвежский сайт погоды yr.no, хотя обещает и меньше дождливых дней, чем его американский коллега, но в ноябре сулит по-настоящему зимнюю погоду.

Финский сайт-синоптик foreca.fi говорит, что сентябрь будет необычно теплым, в конце наступит долгожданное «бабье лето», а столбик термометра поднимется до +20. Хороший прогноз, не правда ли?

Золотая осень ФОТО: shutterstock.com

Финны прогнозируют относительно теплый октябрь в Эстонии, солнечный и сухой. Средняя дневная температура - 8 тепла, а ночами могут быть заморозки.

В ноябре начнется мокрый снег, гололед, но до зимней погоды еще далеко! Дневная температура сохранится в пределах от +3 до +5, ночная - от -1 до +1.

Российский портал gismeteo.ru сулит нам в сентябре и дожди, и солнце, и ветры, и грозы, и тишь да гладь. Днем до + 20, по ночам - до +7.

Октябрь, по данным сайта, будет привычнм: в первой половине месяца до +14, а во второй до +8. Не радует прогноз на ноябрь: мокрый снег, нулевая температура, гололед, а ночами настоящие морозы - до минус 5.