Жерар Депардье принял православие. Какое имя он получил при крещении?

Церемония прошла в пятницу, 4 сентября, рассказал собеседник.

Как пишет ТАСС, представитель храма не стал называть имя, которое Депардье получил при крещении.

На церемонию собрались около 30 человек — только близкие актера. По данным Telegram-канала Mash, он также стал крестным отцом девочки, которую крестили в тот же день.

71-летний Депардье подчеркнул, что ему нравится православное богослужение, и. Он отметил, что за свою жизнь ему приходилось много общаться с православным духовенством.

В частности, своим духовным наставником французский актер назвал митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова), которого в СМИ считают «духовником Владимира Путина».

Как отмечает издание, в ходе таинства Депардье действовал с «энтузиазмом и добрым сердцем».

До принятия православия актер находился в долгих духовных поисках. В середине 1960-х Депардье принял ислам из-за любви к творчеству египетской певицы Умм Кульсум. Позднее он переключился на буддизм. Что касается католицизма, то артист с восхищением высказывался о главе Римско-католической церкви Бенедикте XVI, который в 2013 году неожиданно отрекся от Святого престола.