В семье Федора Бондарчука грядут серьезные изменения

А вот режиссер еще год назад устроил пышную свадьбу со своей возлюбленной Паулиной Андреевой. Праздник прошел в строжайшей секретности. Подтверждением ему послужили лишь фото актрисы в свадебное платье и слова растроганных гостей.

Паулина редко появляется на публике. В соцсетях она тоже не любит делится новыми фото и новостями. Не так давно появились слухи, что 31-летняя женщина беременна. Сначала этому факту не было никаких подтверждений, но с открытием нового театрального сезона неожиданно выяснилось, что жене Бондарчука нашли замену сразу в трех спектаклях в МХТ имени Чехова. Сотрудники театра сообщили об изменениях на сайте и в соцсетях.

Так, в постановке «Чайка» Оскараса Коршуноваса роль Нины Заречной теперь будет играть Софья Евстигнеева. Отмечается, что актриса будет играть роль «в очередь» с Паулиной. Также произошли изменения в спектакле «Дом». Не появится Паулина и в постановке «№ 13D», где играет Ирина Пегова.