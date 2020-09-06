В семье Федора Бондарчука грядут серьезные изменения

Недавно бывшая жена Федора Бондарчука Светлана вновь вышла замуж. В 51 год светская львица надела белое платье и с размахом отметила бракосочетание с бизнесменом Сергеем Харченко, пишет teleprogramma.pro.
А вот режиссер еще год назад устроил пышную свадьбу со своей возлюбленной Паулиной Андреевой. Праздник прошел в строжайшей секретности. Подтверждением ему послужили лишь фото актрисы в свадебное платье и слова растроганных гостей.
Паулина редко появляется на публике. В соцсетях она тоже не любит делится новыми фото и новостями. Не так давно появились слухи, что 31-летняя женщина беременна. Сначала этому факту не было никаких подтверждений, но с открытием нового театрального сезона неожиданно выяснилось, что жене Бондарчука нашли замену сразу в трех спектаклях в МХТ имени Чехова. Сотрудники театра сообщили об изменениях на сайте и в соцсетях.
Так, в постановке «Чайка» Оскараса Коршуноваса роль Нины Заречной теперь будет играть Софья Евстигнеева. Отмечается, что актриса будет играть роль «в очередь» с Паулиной. Также произошли изменения в спектакле «Дом». Не появится Паулина и в постановке «№ 13D», где играет Ирина Пегова.
Это лишь подогрело слухи, что жена Федора находится в интересном положении. Пока супруги не подтвердили, но и не опровергли информацию о беременности Андреевой. Возможно, что все станет ясно в скором времени на Кинотавре, который пара обычно не пропускает.