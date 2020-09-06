Собчак раскрыла подробности развода с Виторганом

«Это была любовь, иначе я бы не родила ребенка, не прожила с ним столько лет… Просто наступает период, когда вы начинаете идти в разные стороны. Это не плохо и не хорошо. Люди либо развиваются вместе, либо кто-то один имеет другие цели. Со временем эта пропасть разрушит брак», - поведала Ксения.