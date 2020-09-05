Никита Панфилов впервые показал дочь

В интервью без конца припоминает, как жена ушла от него с двухлетним сыном. Но, по сути, ведь Панфилов сам разрушил брак, когда завел отношения в Киеве. А потом, узнав, что Лада подала на развод, сменил замки и не дал даже вещи забрать. Раньше, когда еще встречался с ребенком, порочил мать в его глазах, а Добрыня потом ей все рассказывал и не хотел снова ехать к отцу. У ребят не получилось остаться друзьями после развода, но Лада всегда хотела, чтобы папа и сын общались. Да, в ее личной жизни все наладилось: появился мужчина, с которым она счастлива, мальчик прекрасно принял избранника, тот не скупится на подарки и чувства. Знаю, Ладе много раз предлагали рассказать эту чудовищную историю в эфире на телевидении. Отказывается, считает ниже своего достоинства. В деньгах она, кстати, тоже не сильно заинтересована: если Никита их все-таки выплатит, отложит на счет наследника — на образование,