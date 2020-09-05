Никита Панфилов впервые показал дочь

Никита Панфилов один из самых закрытых актеров российского кино — он практически не говорит о личной жизни. Поклонники удивились, когда увидели звезду с дочкой, пишет Стархит.
Пляжный снимок с маленькой Авророй сам Панфилов опубликовал в Instagram, чем очень удивил подписчиков. На малышке надеты водонепроницаемые очки для плавания, а 41-летний актер заботливо обнимает наследницу.
Пользователи умилились фотографии: «Какая классная девочка», «Ой, кто у нас такой хороший», «Кудряшка». Панфилов был в хорошем настроении, поэтому даже ответил нескольким пользователям и сказал спасибо за комплименты, а также рассказал, что отдыхает в Новороссийске и ему очень нравится такой туризм.
Чаще всего звезда публикует фото со съемочной площадки, где рассказывает о работе, делится мыслями о кино и шутит про забавные случаи. Про свою семью Никита не любит говорить, предпочитая личное оставлять за скобками — например, даже несколько друзей актера не знали, что он женился во второй раз. А о рождении дочери Авроры артист сообщил лишь через девять месяцев.
Сейчас Никита счастлив в браке с медицинским работником Ксенией, а от предыдущих отношений у него подрастает сын Добрыня. Развод с экс-супругой дался актеру тяжело — он делил не только имущество, но и отвоевывал право видеться с любимым наследником.
Сейчас паре удалось урегулировать конфликты и наладить общение. По слухам, Панфилов после развода платит по 180 тысяч рублей в месяц на содержание ребенка.
В интервью без конца припоминает, как жена ушла от него с двухлетним сыном. Но, по сути, ведь Панфилов сам разрушил брак, когда завел отношения в Киеве. А потом, узнав, что Лада подала на развод, сменил замки и не дал даже вещи забрать. Раньше, когда еще встречался с ребенком, порочил мать в его глазах, а Добрыня потом ей все рассказывал и не хотел снова ехать к отцу. У ребят не получилось остаться друзьями после развода, но Лада всегда хотела, чтобы папа и сын общались. Да, в ее личной жизни все наладилось: появился мужчина, с которым она счастлива, мальчик прекрасно принял избранника, тот не скупится на подарки и чувства. Знаю, Ладе много раз предлагали рассказать эту чудовищную историю в эфире на телевидении. Отказывается, считает ниже своего достоинства. В деньгах она, кстати, тоже не сильно заинтересована: если Никита их все-таки выплатит, отложит на счет наследника — на образование,
— рассказывала подруга бывшей жены Никиты.