Звезды «Орла и решки» Антон Лаврентьев и Алина Астровская готовятся к свадьбе

Отметим, что «сладкая парочка» вместе уже три года. За это время их отношения только крепли и сейчас они решили сыграть пышную свадьбу. Правда, деталями, где пройдет торжество они пока делиться не торопятся.

А вот для Алины Астровской это будет уже третий по счету союз. Ранее она была замужем за футболистом Евгением Бредуном. Он часто изменял, и девушка подала на развод. Во второй раз она вышла замуж за бизнесмена по имени Игорь. Их союз распался спустя два года. Позже звезда отмечала, что больше выходить замуж не собирается, но, как показало время, она ошибалась. Сердцу, как известно, не прикажешь.