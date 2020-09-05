Телеведущая Айза Анохина случайно опубликовала в Сети фото своих гениталий

Анохина рассказала, что делала снимок своего интимного места для возлюбленного певца Олега Майями, но при отправке сообщения «нажала не на ту кнопку». Телеведущая добавила, что не виделась с молодым человеком два дня. По ее словам, после публикации ее чуть не хватил сердечный приступ, а потом она «залилась хохотом», осознав всю «комичность ситуации».