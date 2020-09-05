Телеведущая Айза Анохина случайно опубликовала в Сети фото своих гениталий

Российская телеведущая и исполнительница Айза Анохина поделилась с поклонниками интимным снимком в stories Instagram. Однако через минуту знаменитость приняла решение удалить фотографию и объяснить подписчикам, в чем причина, пишут Аргументы.
Анохина рассказала, что делала снимок своего интимного места для возлюбленного певца Олега Майями, но при отправке сообщения «нажала не на ту кнопку». Телеведущая добавила, что не виделась с молодым человеком два дня. По ее словам, после публикации ее чуть не хватил сердечный приступ, а потом она «залилась хохотом», осознав всю «комичность ситуации».
Пользователи успокоили Анохину, отметив, что сами не раз попадали в неловкие ситуации, пишет Телеграм-канал «Немалахов».