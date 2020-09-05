Новорожденный сын Александры Бортич покорил подписчиков своим обаянием: «Весь в маму»

Слухи о том, что актриса находится в интересном положении, появились еще зимой. Однако звезда фильма "Холоп" сделала все, чтобы пресса и поклонники не узнали о скором прибавлении в семействе. Она старательно публиковала селфи и старые снимки, заявляя, что милые щечки у нее появились, потому что она просто поправилась.

Что ж, стоит отметить, что с навыками конспирации у актрисы все в порядке. Наконец, Александра Бортич опубликовала в личном блоге фотографию с сыном и возлюбленным. Звезда заявила, что наследника назвали тоже Сашей. Судя по фото, мальчику около двух месяцев.

В пятницу, 4 сентября, артистка показала новый кадр с ребенком. Она поблагодарила поклонников за поздравления и отметила, что им с Саньком очень приятно. "Ждет, когда уже можно будет снова покушоц (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Александра Бортич.