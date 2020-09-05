Как подобрать вино к пицце: лучшие гастрономические сочетания

Бен Ревелл, основатель эксклюзивного сервиса по доставке вина, раскрыл DailyMail идеальные комбинации вина и пиццы. Он советует подавать гавайскую пиццу с фруктовым Рислингом, а насыщенным вином Санджовезе дополнять пепперони.

Маргарита

Маргарита – классическая итальянская пицца с начинкой из помидоров, моцареллы и базилика. Ее лучше всего запивать розовым вином, но к этой пицце также подойдут красные и белые вина. Главное, чтобы они были легкими и сочетались с нежным вкусом начинки.

Пицца Бьянко

Бьянко – это пицца с белым соусом, поэтому логично подавать ее с белыми винами. Идеальный выбор – Просекко, Пино Гриджио или Совиньон Блан.

Пицца пепперони

Эта популярная американская пицца с колбасой обладает сильным ароматом, часто с добавлением различных специй, таких как кайенский перец, чесночный порошок и перец. Чтобы уравновесить ее интенсивный вкус, вам понадобится крепкое красное вино – Санджовезе или Каберне Франк.

Грибная пицца

Ее следует дополнить пикантным и сложным вином, таким как Кьянти. Пино Нуар тоже отлично подойдет. Легкое розовое вино – еще один отличный выбор, потому оно что не перебивает нежный вкус грибов.

Гавайская пицца

Изобретенная в шестидесятых, гавайская пицца с тех пор вызывает споры. Сочетание сладкого и терпкого ананаса и соленой ветчины имеет смысл с кулинарной точки зрения, хотя часто этого недостаточно, чтобы убедить традиционалистов. Если вы поклонник гавайской пиццы, универсальное белое вино – идеальный выбор. Также будут уместны легкие игристые вина.

Пицца Маринара

Эта пицца со свежими помидорами и базиликом готовится без добавления сыра. Простота томатного соуса, дополненного чесноком и зеленью, обычно хорошо сочетается с сухими розовыми винами и легкими красными, которые ее не подавляют. К Маринаре можно подать игристое вино, например, Ламбруско.

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