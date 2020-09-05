Бывший муж Полины Гагариной: «Случайный секс вызывает у меня брезгливость»

Развод Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова ожидаемо вызвал бурю обсуждений в Сети. И если певица давно привыкла к всеобщему вниманию, то для ее экс-супруга подобная заинтересованность общественности стала сюрпризом. По словам фотографа, с ним постоянно флиртуют женщины, но Дмитрий не представляет, как себя вести в подобных ситуациях. Дело в том, что он никогда не был ветреным.

Я совершенно не смог обнаружить в себе хотя бы малого интереса или азарта к этому ажиотажу. Предположу, что я какой-то ненормальный, но меня совершенно не привлекает случайный секс. Более того, мною овладевает страх и даже некая брезгливость. Наблюдая, как люди с легкостью меняют партнеров, я задаюсь вопросом, что со мной не так, и как они это делают? Сама мысль о поцелуе совершенно чужого и незнакомого человека вызывает во мне очень сложную и противоречивую реакцию,

— рассказал Исхаков.

Поклонники поддержали Дмитрия, который в очередной раз решился на откровения. Некоторые из них даже признались, что тоже не испытывают восторга при мысли о случайных связях.

При этом фотограф объективно оценивает ситуацию и понимает, что такое внимание напрямую связано с его разводом. Ранее Исхакова постоянно упрекали за то, что он зарабатывает меньше жены и живет за ее счет. В период брака Полина много раз опровергала подобные домыслы, заявляя, что ее муж успешен в профессии. Разное социальное положение называют в числе основных причин расставания пары.

Пока неизвестно, на каких условиях супруги договарились о разводе. Понятно лишь то, что они сохранили общую опеку над дочерью Мией. Ходили слухи, что у Исхакова уже появилась новая возлюбленная, но он сам не подтверждал данную информацию. В социальных сетях фотограф часто откровенничает о разводе, а иногда даже посвящает бывшей жене стихи.