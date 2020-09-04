ОШЕЛОМИТЕЛЬНО ⟩ Керсти Кальюлайд красуется в сине-черно-белой маске и гордится Эстонией

Ну В рамках развлекательного мероприятия в области автомобильного спорта Rally Estonia по извилистым гравийным дорогам Южной Эстонии будут ездить лучшие спортсмены мира авторалли из заводских команд чемпионата мира по авторалли, конкуренцию которым составят лучшие гонщики разных классов из стран Балтии, из России и Скандинавии. Помимо чемпионата мира по авторалли в классах WRC, WRC2, WRC3 и Junior WRC состоится также чемпионат Эстонии.

В дни прохождения авторалли найдется чем заняться всей семье. За соревнованиями можно будет наблюдать у трассы, из зон для публики, которые сделаны еще более удобными и безопасными благодаря инновационным решениям. Церемонии старта и финиша состоятся в Тарту, на территории Эстонского национального музея, где располагаются также сервис-парк и центр соревнований, Expo и развлекательная зона и где в течение двух дней будут проходить тестирования скорости.

В пятницу, 4 сентября, глава ЭР Керсти Кальюлайд посетила открытие авторалли Rally Estonia и надела маску в цветах эстонского флага, поскольку присутствие болельщиков на этом мероприятии разрешено только в таком виде.

Также госпожа президент гордится Эстонией за то, что мы смогли организовать это мероприятие в такое тяжелое время.

Керсти Кальюлайд ФОТО: Facebook