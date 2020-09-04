Элджея и Моргенштерна затравили в Сети за плагиат хита группы «Руки вверх»

В пятницу, 4 сентября, Элджей и Моргенштерн выпустили новый клип на песню Lollipop. Однако поклонники тут же узнали в треке мелодию популярной композиции группы «Руки вверх». Музыкантов завалили гневными комментариями, пишет Dni.ru.
Кажется, Моргенштерну и Элджею понравилось работать вместе. Недавно ребята выпустили трек Cadillac, который завирусился в Сети. За несколько недель клип набрал миллионы просмотров в Youtube, а тиктокеры записали на песню сотни видео.
Видимо, чтобы повторить успех, артисты решили воспользоваться проверенными мелодиями из 90-х. Музыка композиции Lollipop безумно напоминает сразу несколько хитов прошлого. Поклонники не оценили плагиат и набросились на рэперов с критикой.
«Школьники скажут: О дааа новый трек он такой крутой, как они такое придумывают? Олды: The Pop Posse – Around the World (La La La La La)»; «Все пишут, что оригинал ATC – All Around The World, но единицы знают, что настоящий оригинал это Руки Вверх – Песенка»; «Плагиат: Моргенштерн, Элджей – Lolipop Оригинал: Руки Вверх! – la la la»; «Вы что, это не плагиат, это оммаж»; «Копия клипа "Walk it like I talk it», – написали в комментариях.
Напомним, не так давно Настя Ивлеева и Элджей переболели коронавирусом. Пара перенесла инфекцию довольно спокойно, от температуры и озноба страдали всего несколько дней. Однако ребята не стали рисковать и честно отсидели на карантине две недели.