Элджея и Моргенштерна затравили в Сети за плагиат хита группы «Руки вверх»

«Школьники скажут: О дааа новый трек он такой крутой, как они такое придумывают? Олды: The Pop Posse – Around the World (La La La La La)»; «Все пишут, что оригинал ATC – All Around The World, но единицы знают, что настоящий оригинал это Руки Вверх – Песенка»; «Плагиат: Моргенштерн, Элджей – Lolipop Оригинал: Руки Вверх! – la la la»; «Вы что, это не плагиат, это оммаж»; «Копия клипа "Walk it like I talk it», – написали в комментариях.