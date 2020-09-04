Сняла трусики и легла на кровать: Тина Кароль порадовала фанатов откровенным снимком

Так, сегодня, 4 сентября, Кароль опубликовала на своей странице кадр из новой фотосессии для украинского Vogue, где певица позирует на кровати в укороченном клетчатом свитере. Очевидно, на Тине нет нижнего белья, поэтому интимные места звезда слегка прикрыла одеялом.