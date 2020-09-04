Пт, 4.09.2020
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Сняла трусики и легла на кровать: Тина Кароль порадовала фанатов откровенным снимком

Тина Кароль

ФОТО: Aleksandr Gusev/ZUMAPRESS.com

Новое фото Тины Кароль вызвало бурный ажиотаж в Сети. Популярная украинская певица Тина Кароль известна не только своим голосом, но и потрясающей внешность. Фото звезды в Instagram получают тысячи лайков и сотни восхищенных комментариев, пишет портал Clutch.

Так, сегодня, 4 сентября, Кароль опубликовала на своей странице кадр из новой фотосессии для украинского Vogue, где певица позирует на кровати в укороченном клетчатом свитере. Очевидно, на Тине нет нижнего белья, поэтому интимные места звезда слегка прикрыла одеялом.

«Красиво и вполне эстетично», «И снова где-то головой разбил экран один Дан Балан», «Несите огнетушитель», «Вауу, бомба!», «Слишком горячо, слишком!», «Обалдеть, какой кадр», «Это потрясающе выглядит», - комментируют фото Кароль пользователи. 

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