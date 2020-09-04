Клюев простился с коллегами за три недели до смерти: «Понял, что никогда не сможет прийти»

По словам создателя фильма, идея снять короткий метр про персонажей картины «Д’Артатьян и три мушкетера» принадлежала как раз Борису Клюеву. По задумке, герои видят себя молодыми на экране кинозала и «уходят» в вечность. Сюжет развивается на кануне Нового года.​

По словам Георгия Малиновского, артист первым согласился играть в фильме и помогал с организацией всего процесса. Причем Борис Владимирович работал совершенно бесплатно, так как горел идеей.

Например, благодаря наставлениям звезды режиссер смог заполучить в картину Александра Трофимова. Когда создатель позвонил исполнителю роли кардинала Ришелье, тот во время разговора сильно заикался. Георгий подумал, что артист болен, поэтому не стал трогать нездорового человека. Однако Клюев заявил, что у Трофимова всегда были проблемы с дикцией, и в оригинале его озвучивал Михаил Казаков.

Режиссер не сразу узнал, что у Бориса Владимировича проблемы со здоровьем. Об этом ему сообщил Боярский. Последняя сцена, в которой участвовал актер, была снята в декабре. Причем звезда сама настояла на том, чтобы работа прошла как можно скорее.

Создатель короткометражки о мушкетерах не успел показать Клюеву итоговый вариант фильма. Они собирались встретиться, но актер уже плохо себя чувствовал. Во время телефонного разговора Борис Клюев отметил, что, наверное, подведет режиссера.