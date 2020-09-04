«Наступила на те же грабли»: продюсер о новом романе Полины Гагариной

Говорят, после расставания с Дмитрием Исхаковым Полина Гагарина нашла счастье в объятиях 48-летнего саунд-продюсера Владимира Чиняева. Их приметили на прогулке, они беседовали и обнимались. Ходят слухи, что певицу совсем не смущает то обстоятельство, что у Чиняева есть жена и дети.

Более того, по некоторым данным, нового возлюбленного Полина Гагарина прихватила с собой на отдых в Турцию, куда отправилась в компании дочки, сестры и племянницы. Якобы певица специально сняла виллу, чтобы спрятаться от посторонних глаз. О своей личной жизни она предпочитает не распространяться.

Продюсер Олеся Сазыкина, при условии, что романтические отношения между Полиной Гагариной и Владимиром Чиняевым действительно имеют место быть, негативно высказалась на эту тему. Она не одобрила выбор певицы. «Когда первый раз ты ошибаешься в замужестве, второй раз ты не выбираешь такого же человека. Она получается два раза наступила на одни и те же грабли», – заключила Сазыкина. По ее мнению, Полина Гагарина снова нашла мужчину, который захотел добиться успеха за ее счет.

Олеся Сазыкина убеждена, что именно такая ситуация сложилась, когда Полина Гагарина была вместе с Дмитрием Исхаковым, фотографом. Якобы артистка хотела, чтобы ее снимал только муж. Тот, в свою очередь, повысил стоимость своих услуг, что якобы привело к тому, что от сотрудничества с Полиной стали отказываться. «Понятно, что ему были нужны ее услуги. Ее связи и ее деньги», – сделал вывод продюсер.