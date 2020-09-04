Актер из «Санта-Барбары» покончил с собой

Американский актер Питер Ликасси скончался в возрасте 61 года. Об этом сообщил друг артиста, также актер Майкл Сигел.

«Мой друг, мой брат, мой комедийный партнер проиграл борьбу с депрессией и покончил с собой»,

— написал он в Facebook.

Сигел описал актера как «невероятно талантливого, честного, доброго, заботливого» человека, который всегда был готов поддержать других. Вместе с тем, он отметил, что его другу были свойственны перфекционизм и упрямство, делится портал РИА Новости.

«Мне посчастливилось работать с ним на сцене 16 лет, еще больше мне повезло быть его другом в течение 38 лет», — признался он.

Он не сообщил, когда состоятся прощание и похороны.