Актер из «Санта-Барбары» покончил с собой

Актер Питер Ликасси, сыгравший мороженщика Питера в культовой хоррор-комедии 1987 года «Клоуны-убийцы из космоса» (Killer Klowns from Outer Space) покончил с собой 27 августа.
Американский актер Питер Ликасси скончался в возрасте 61 года. Об этом сообщил друг артиста, также актер Майкл Сигел.
«Мой друг, мой брат, мой комедийный партнер проиграл борьбу с депрессией и покончил с собой»,
— написал он в Facebook.
Сигел описал актера как «невероятно талантливого, честного, доброго, заботливого» человека, который всегда был готов поддержать других. Вместе с тем, он отметил, что его другу были свойственны перфекционизм и упрямство, делится портал РИА Новости.
«Мне посчастливилось работать с ним на сцене 16 лет, еще больше мне повезло быть его другом в течение 38 лет», — признался он.
Он не сообщил, когда состоятся прощание и похороны.
Питер Ликасси родился 1 апреля 1959 года. В кино дебютировал в 1984 году. В 1989 году он снялся в нескольких эпизодах «Санта-Барбары» в 1989 году. Наибольшую популярность ему принесла роль в комедийном фильме «Клоуны-убийцы из космоса».