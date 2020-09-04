Зачем похудевшая на 84 килограмма звезда КВН снова набрала вес?

Актриса всегда была довольно плотной, но именно лишний вес принес ей популярность. Однако два года назад медики посоветовали Картунковой все же задуматься о похудении ради собственного здоровья. Она взяла себя в руки и сбросила более 80 килограммов, пишет ФАН.

Фанатов сильно расстроило, что актриса вновь начала набирать вес. Однако Картункова поспешила ответить, что поправилась не просто так, а из любви к искусству.

Так надо, для следующей роли,

— загадочно заявила она.

О каком проекте идет речь, пока неясно. Многие пользователи сети все равно не одобрили изменений в облике актрисы, ведь она похудела с таким трудом.

«Если вес идет сам, и вам надоело с этим бороться, то это неизбежно. Но ради новой роли набирать с трудом убранный вес — это глупость»;

«Сосуды и эндокринная система скажут большущее спасибо, стоит оно того?»;