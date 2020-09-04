Может ли ребенок нарисовать шедевр? 5 глупых вопросов о современном искусстве

Есть такой стереотип, что современное искусство — только для избранных. И чтобы понимать его, нужно какое-то специальное образование и высокий культурный уровень. В предшествующие эпохи, действительно, искусство было доступно ограниченному кругу образованных людей. Но сейчас, в эпоху интернета, информация стала доступна всем, и чтобы разбираться в искусстве теперь нужно только желание.

На фестивале ARTLIFE FEST мы как раз стараемся ломать этот стереотип о недоступности искусства. Чтобы у людей было больше желания посещать художественные выставки, потому что если ты сходил один раз и почувствовал себя дураком, то второй раз ты, скорее всего, не пойдешь.

Мы создаем дружественную атмосферу: если вам что-то непонятно, то давайте мы вам расскажем! Для этого у нас бесплатный вход, экскурсоводы, которые в любой момент готовы рассказать вам о картинах и художниках. А если вам не нравятся экскурсии, то вы сами легко сможете найти работы, которые вас впечатлят без лишних слов и объяснений.

Мы показываем посетителям, что современная живопись может быть понятной и объективно красивой. Нам важно, чтобы люди получали удовольствие от картин, испытывали чистую радость от соприкосновения с прекрасным. Именно по такому принципу мы отбираем работы на выставку. При этом мы поддерживаем разные направления, и на нашей выставке присутствуют и концептуальные художники.

Искусство имеет право быть понятым, а человек имеет право его понимать. А если зрители чего-то не поняли, то проблема не в них. Это художник или организаторы выставки где-то недотянули, не смогли полно и четко донести свои мысли и идеи.

Искусство. Фото иллюстративное ФОТО: Unsplash

Я хорошо рисую, считаюсь ли я деятелем современного искусства?

Людей, которые хорошо рисуют, достаточно много, это не то чтобы сильно уникальный навык. Но чтобы стать профессиональным художником, нужно немного больше. Это забег на длинную дистанцию, это много учебы, поисков и экспериментов.

Помимо владения техникой рисования, любой современный художник должен отдельно хорошо разбираться в колористике, в истории искусств, быть достаточно «насмотренным» и иметь свой стиль. Потому что одно дело — нарисовать единственную работу в каком-то эмоциональном выплеске. И совсем другое — регулярно выдавать какой-то приемлемый результат.

Художника без зрителя не бывает. И самый простой способ «выйти в люди» — опубликовать свои работы в соцсетях. Это поможет вам оценить свою востребованность и готовность к более серьезным площадкам. Тут будет либо всеобщее признание, и вас будут все репостить и говорить «смотрите, какой крутой художник», либо все, кроме ближайших родственников и друзей, пройдут мимо. В любом случае вам все станет совершенно очевидно.