Может ли ребенок нарисовать шедевр? 5 глупых вопросов о современном искусстве

Может ли ребенок нарисовать шедевр? Почему концептуальные работы часто такие мрачные? Виноват ли зритель, если он пришел на выставку и ничего не понял? На самые популярные вопросы о современном искусстве специально для портала Леди Mail.ru ответила Крестина Ланцова, руководитель по связям с общественностью международного интерактивного фестиваля ARTLIFE FEST 2020.
Почему современное искусство такое непонятное?
Современное искусство разное. Есть концептуальное искусство, оно действительно для неподготовленного зрителя может быть непонятным. Но ошибочно полагать, что современное искусство — это только концептуализм.
Какое искусство мы называем современным? Это работы всех направлений и жанров с начала ХХ века по настоящее время. Начиная от экспериментов Малевича, Кандинского и далее по нарастающей через всех художников, которые ломали классические представления о живописи, экспериментировали с формой, цветом и пропорциями или, наоборот, рисовали в традиционном стиле.
Сейчас художники так же работают в самых разных техниках, и вы всегда можете выбрать то направление, которое вам ближе с эстетической точки зрения. Если вы не любите концептуализм или абстракцию, выбирайте мастеров, которым близка классическая манера живописи. Посмотрите, например, работы замечательного испанского художника Висенте Ромеро Редондо, который воспевает нежный и воздушный мир женщины.
А концептуальное искусство — только часть современного, и не самая объемная его часть. Оно отличается от остальных направлений тем, что в нем концепция, или некая идея, мысль, представление, имеет большее значение, чем сам результат. Это не привычное нам искусство в виде картин или скульптур, это скорее некий художественный жест. И именно поэтому нам так сложно без подсказок понять, что этим жестом хотел выразить автор.
Когда мы приходим на выставку, видим там, например, кучу песка, часы и стеклянные бутылки, все это что-то обозначает, но мы ничего не понимаем и теряемся — вот это исключительно концептуальное искусство.
Да разве это искусство? Мой ребенок рисует ничуть не хуже!
Часто людям кажется, что рисовать так, как это делают современные художники, очень просто. Особенно если они смотрят на какую-нибудь абстракцию, созданную в наивном стиле. Многие ошибочно полагают, что даже их трехлетний ребенок сможет нарисовать ничуть не хуже. Но на самом деле это иллюзия. Каждая конкретная картина или проект — это только вершина айсберга. Мы не видим огромную внутреннюю работу мастера, а она всегда есть, и она очень влияет на конечный результат.
Во все времена художники — это люди, которые погружены в историю искусства. Они постоянно экспериментируют, ищут свой неповторимый стиль, изучают различные дисциплины и направления. Им для этого не всегда нужно высшее художественное образование, но просто необходима насмотренность, погруженность и глубина мысли.
За любой, даже самой визуально простой картиной, всегда стоит определенная философия автора, его мастерство и особый взгляд на мир. И все это делает работу по-настоящему ценной и считывается зрителем, хотя бы даже на эмоциональном уровне. Поэтому если вы просто купите краски и с ходу решите нарисовать шедевр — то, скорее всего, ничего не выйдет.
Современное искусство — только для избранных?
Есть такой стереотип, что современное искусство — только для избранных. И чтобы понимать его, нужно какое-то специальное образование и высокий культурный уровень. В предшествующие эпохи, действительно, искусство было доступно ограниченному кругу образованных людей. Но сейчас, в эпоху интернета, информация стала доступна всем, и чтобы разбираться в искусстве теперь нужно только желание.
На фестивале ARTLIFE FEST мы как раз стараемся ломать этот стереотип о недоступности искусства. Чтобы у людей было больше желания посещать художественные выставки, потому что если ты сходил один раз и почувствовал себя дураком, то второй раз ты, скорее всего, не пойдешь.
Мы создаем дружественную атмосферу: если вам что-то непонятно, то давайте мы вам расскажем! Для этого у нас бесплатный вход, экскурсоводы, которые в любой момент готовы рассказать вам о картинах и художниках. А если вам не нравятся экскурсии, то вы сами легко сможете найти работы, которые вас впечатлят без лишних слов и объяснений.
Мы показываем посетителям, что современная живопись может быть понятной и объективно красивой. Нам важно, чтобы люди получали удовольствие от картин, испытывали чистую радость от соприкосновения с прекрасным. Именно по такому принципу мы отбираем работы на выставку. При этом мы поддерживаем разные направления, и на нашей выставке присутствуют и концептуальные художники.
Искусство имеет право быть понятым, а человек имеет право его понимать. А если зрители чего-то не поняли, то проблема не в них. Это художник или организаторы выставки где-то недотянули, не смогли полно и четко донести свои мысли и идеи.
Я хорошо рисую, считаюсь ли я деятелем современного искусства?
Людей, которые хорошо рисуют, достаточно много, это не то чтобы сильно уникальный навык. Но чтобы стать профессиональным художником, нужно немного больше. Это забег на длинную дистанцию, это много учебы, поисков и экспериментов.
Помимо владения техникой рисования, любой современный художник должен отдельно хорошо разбираться в колористике, в истории искусств, быть достаточно «насмотренным» и иметь свой стиль. Потому что одно дело — нарисовать единственную работу в каком-то эмоциональном выплеске. И совсем другое — регулярно выдавать какой-то приемлемый результат.
Художника без зрителя не бывает. И самый простой способ «выйти в люди» — опубликовать свои работы в соцсетях. Это поможет вам оценить свою востребованность и готовность к более серьезным площадкам. Тут будет либо всеобщее признание, и вас будут все репостить и говорить «смотрите, какой крутой художник», либо все, кроме ближайших родственников и друзей, пройдут мимо. В любом случае вам все станет совершенно очевидно.
Полезно походить по галереям, пообщаться с экспертами и коллегами-художниками, записаться на мастер-классы или онлайн-курсы к мастерам, которые вас вдохновляют. Можно отправить свои работы на различные конкурсы, фестивали и выставки. Необязательно, что вас сразу куда-то возьмут, но в любом случае вы получите обратную связь.
Вообще есть отличный способ оценить свой уровень: распечатайте собственные картины и чужие работы с выставки, на которую хотите попасть. Разложите их все на столе и сравните — и вы сразу почувствуете, готовы ли вы к этой выставке или пока нет.
Современное искусство должно нравиться?
Современное искусство никому ничего не должно, оно может вызывать самые разные чувства. И не всегда положительные. Самое ценное для любого художника — ваши эмоции. Если они есть, не важно с каким знаком, значит, вы его работу запомнили. Поэтому некоторые художники специально стараются вызвать в человеке наиболее примитивные эмоции — страх, отвращение и гнев. Потому что получить их проще всего, они на поверхности, и их сложно контролировать.
В концептуальном искусстве художники часто заходят через эти три эмоции. Зритель приходит на выставку и видит, например, инсталляцию — мужчина в крови. Человеку неприятно и тревожно. Но работа вызывает эмоции и через них запоминается. А это именно то, что нужно художнику.
Положительные эмоции и впечатления вызвать намного сложнее, потому что они более тонкие, более индивидуальные. Художников, которые умеют это делать, очень мало. Легко недотянуть — и человек уйдет опустошенным, а не радостным и наполненным. И если тебе как художнику недостает мастерства, то ты пойдешь по пути наименьшего сопротивления и будешь работать с негативными эмоциями.
Часто это попытки быстрее стать успешным, знаменитым и востребованным. Такие художники выдают достаточно много материала, и иногда кажется, что все современное искусство — сплошной негатив. Но это не так.
В любом случае ориентируйтесь на свои впечатления. В искусстве сейчас огромное количество направлений, и каждый может выбрать что-то свое. Конечно, есть эксперты, профессиональные сообщества, оценка которых важна и первична, но смотреть только на нее не нужно. Сейчас не принято категорично раздавать оценки — вот это искусство, а это ерунда. Все в конечном итоге решает зритель.