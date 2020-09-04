«Боюсь, не доживу до освобождения. Это смертный приговор!»: последнее слово Михаила Ефремова

Совсем скоро скандальное разбирательство по делу Михаила Ефремова закончится. Сегодня в суде выступили адвокаты обеих сторон, а после с места поднялся и сам подсудимый. Михаил Олегович признался, что искренне сожалеет о смерти Сергея Захарова и готов еще много раз извиниться перед его близкими. Приводим полный текст последнего слова актера.

«Уважаемое собрание, это, действительно, резонансное дело. Если артист популярный, то и отвечать должен популярно. По полной, больше в два раза, чем обычный человек. Если я не прав, значит, я дважды не прав. Я вел себя, по-моему, нормально, но, оказывается, все это время я вел себя негативно, потому что я — маленький человек. Никакого негатива я по отношению к потерпевшим не испытывал, не испытываю и не буду испытывать. У них огромное горе, мне их очень жалко, я соболезную и переживаю за них.

А вот к адвокатам потерпевших у меня совершенно другое отношение, потому что они и стали препятствием и для компенсации морального вреда, и для примирения. Все говорят, что это не процесс, а цирк и шоу. Давайте разберемся потихонечку, кто его устроил. Сергей Захаров умер рано утром 9 числа. Уже днем его родственники и семья были на телешоу вместе с адвокатом Добровинским, который вызвался их бесплатно защищать. Если в вашем возрасте вы, Александр Андреевич, решаете приезжать на самокате в суд, то это, наверное, не шоу. Я понимаю вас, вы учились у замечательных педагогов, я их знавал, вы для шоу сделаете все. Я не знаю, почему вы не доучились, насколько я знаю, вас выгнали не за профнепригодность. Вы замечательно играете. Я думаю вас выгнали за аморалку какую-то. Потому что то, что вы делаете — это аморально. Привести сюда вот эту вот, с позволения сказать, даму. Я имею в виду адвоката Бутырину. Я встречал ее в таких местах, куда адвокаты обычно не ходят».

Также Ефремов отметил, что у него не было цели уйти от ответственности. «Я, действительно, сразу сказал, что не буду отмазываться. И я поэтому здесь. Если бы я это делал, пользовался телефонным правом, этого суда бы не было. Я поэтому пошел в суд, хотел сделать все честно и объясниться, разъяснить для себя. И тут я, оказывается, не прав. Надо было отмазываться. А, если бы отмазывался, тоже был бы не прав. Сначала я признал вину. Со всех телеэкранов говорили, что я убийца. Я записал какие-то слова потерпевшим. Опять сказали, что это не им я записал, что я играю. У меня сложная профессия.