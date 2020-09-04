Пт, 4.09.2020
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«Купите ей одежду»: экс-солистка SEREBRO прогулялась голая по улице

Полина Фаворская

ФОТО: Instagram

Бывшая участница группы SEREBRO Полина Фаворская озадачила фанатов необычным снимком в Instagram. Девушка опубликовала кадр, на котором запечатлена бегущей по ночной улице в неглиже. Фото сделано со спины, пишет Пятый канал.

Я — хаос. Ты — мой фрактальный мир,

— подписала Фаворская.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Многие поклонники не поняли ее посыла и отозвались о снимке весьма скептически.

«Аккаунт на порнхабе с каждым постом все ближе и ближе»

«Полина, ты одеться забыла!»

«Купите ей одежду», — писали фолловеры.

Другая часть публики была в восторге от стройной фигуры певицы и расточала комплименты. Многие пользователи сравнивали образ Полины с главной героиней романа Михаила Булгакова.

«Прямо Маргарита в воплощении хаоса»

«Очень красиво»

«Лесная нимфа легконогая…» — хвалили артистку поклонники.

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