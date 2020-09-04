«Купите ей одежду»: экс-солистка SEREBRO прогулялась голая по улице

Бывшая участница группы SEREBRO Полина Фаворская озадачила фанатов необычным снимком в Instagram. Девушка опубликовала кадр, на котором запечатлена бегущей по ночной улице в неглиже. Фото сделано со спины, пишет Пятый канал.
Я — хаос. Ты — мой фрактальный мир,
— подписала Фаворская.
Многие поклонники не поняли ее посыла и отозвались о снимке весьма скептически.
«Аккаунт на порнхабе с каждым постом все ближе и ближе»
«Полина, ты одеться забыла!»
«Купите ей одежду», — писали фолловеры.
Другая часть публики была в восторге от стройной фигуры певицы и расточала комплименты. Многие пользователи сравнивали образ Полины с главной героиней романа Михаила Булгакова.
«Прямо Маргарита в воплощении хаоса»
«Очень красиво»
«Лесная нимфа легконогая…» — хвалили артистку поклонники.