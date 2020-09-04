«От души хохотал над мемами»: как Михаил Шуфутинский покорил комиков шоу «Что было дальше?»

Ради участия в шоу 72-летний Михаил Шуфутинский решил сменить классический костюм на свободную одежду в стиле хип-хоп. В студию «Что было дальше?» исполнитель пришел в белоснежных кроссовках от бренда Off-White, который обожают юные модники. На нем также были джинсовые брюки, куртка и, конечно же, ставшие визитной карточкой — стильные очки. «Мы же обещали пригласить Джигана в третий раз», — смеялись комики.

Шуфутинский отметил, что собрать «лук» ему помогла профессиональный стилист. А участники шоу восхищенно заявили, что в будущем так мог бы выглядеть Тамби Масаев. 28-летний юморист остался польщен сравнением. «Я вот так классно выгляжу? Есть к чему стремиться!» — сказал он.

Впрочем, Михаил Захарович покорил комиков не только внешним видом. Артист от души хохотал над шутками и мемами, связанными с песней «Третье сентября». Звезда и сам рассказал забавный случай, который произошел с ним в нью-йоркском метро.

«Мне нужно было сделать пересадку: поменять одну линию на другую, — вспоминал Шуфутинский. — Иду по переходу, народу кошмар, все идут из Манхэттена в Бруклин. Я начинаю путаться и вдруг вижу человека, который стоит. Мужик-красавчик лет под 50 в плаще и с дипломатом. Я подхожу к нему, чтобы задать вопрос, и вдруг обнаруживаю, что он ссыт…».

Михаил Шуфутинский ФОТО: twitter.com