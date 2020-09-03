Ученые предупредили о смертельной опасности кабачков

В Великобритании, например, десятки дачников отравились кабачками с собственного огорода. Причем они не удобряли их какими-то мощными добавками, не опрыскивали инсектицидами или гербицидами — все строго экологически чистое, натуральное. Но симптомы были такие, будто люди принимали какие-то сильнодействующие препараты: спазмы в животе, сильная тошнота и рвота, диарея, озноб, лихорадка, даже галлюцинации.
Люди жаловались на форумах, что никогда в жизни себя не чувствовали так плохо, как после съеденного на ужин кабачка. Некоторым пришлось вызывать скорую: они теряли сознание. Были случаи, что люди оставались без волос — оправившись от отравления, они стремительно лысели. Особенно печальны были последствия для пожилых людей, они недели проводили на больничной койке, а состояние их все не улучшалось.
Самый печальный случай был зафиксирован в 2014 году: пенсионер из Германии умер, отравившись кабачком, который ему преподнес сосед-огородник.
И проблема не только в кабачках: опасны могут быть и огурцы, и тыквы. Отравление этими культурами врачи называют токсичным синдромом тыквы. Все дело в семенах: в них содержится много вещества под названием кукурбитацин. Оно придает огурцам, кабачкам и тыквам горький вкус и нужно овощам, чтобы отпугивать вредителей и защищать растение от болезней. Для человека это вещество очень опасно, причем термообработка его количество в овощах не уменьшает.
Магазинные овощи, кстати, горькими не бывают — в сельском хозяйстве обычно используют генетически модифицированные семена, лишенные кукурбитацина.
Кроме того, количество токсина в овощах может увеличиваться из-за внешних условий:
- растениям не хватало влаги: слишком жаркая и сухая погода, мало полива;
- полива достаточно, но вода слишком холодная;
- холодное лето, слишком низкие температуры;
- слишком много прямых солнечных лучшей;
- неподходящая почва: мало азота и калия;
- на участке растут декоративные тыквы — в них много кукурбитацина, а из-за перекрестного опыления токсина получается в избытке в семенах съедобных овощей. В таком случае и следующий урожай будет ядовитым.
Чтобы защитить себя от напасти, эксперты советуют попробовать маленький кусочек кабачка, тыквы или огурца перед тем, как делать салат, консервировать овощи или тушить. Если чувствуете горечь, выплевывайте. А с урожаем придется расстаться.