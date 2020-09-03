Ученые предупредили о смертельной опасности кабачков

В Великобритании, например, десятки дачников отравились кабачками с собственного огорода. Причем они не удобряли их какими-то мощными добавками, не опрыскивали инсектицидами или гербицидами — все строго экологически чистое, натуральное. Но симптомы были такие, будто люди принимали какие-то сильнодействующие препараты: спазмы в животе, сильная тошнота и рвота, диарея, озноб, лихорадка, даже галлюцинации.

Люди жаловались на форумах, что никогда в жизни себя не чувствовали так плохо, как после съеденного на ужин кабачка. Некоторым пришлось вызывать скорую: они теряли сознание. Были случаи, что люди оставались без волос — оправившись от отравления, они стремительно лысели. Особенно печальны были последствия для пожилых людей, они недели проводили на больничной койке, а состояние их все не улучшалось.

Самый печальный случай был зафиксирован в 2014 году: пенсионер из Германии умер, отравившись кабачком, который ему преподнес сосед-огородник.

И проблема не только в кабачках: опасны могут быть и огурцы, и тыквы. Отравление этими культурами врачи называют токсичным синдромом тыквы. Все дело в семенах: в них содержится много вещества под названием кукурбитацин. Оно придает огурцам, кабачкам и тыквам горький вкус и нужно овощам, чтобы отпугивать вредителей и защищать растение от болезней. Для человека это вещество очень опасно, причем термообработка его количество в овощах не уменьшает.

Магазинные овощи, кстати, горькими не бывают — в сельском хозяйстве обычно используют генетически модифицированные семена, лишенные кукурбитацина.

Кроме того, количество токсина в овощах может увеличиваться из-за внешних условий:

растениям не хватало влаги: слишком жаркая и сухая погода, мало полива;

полива достаточно, но вода слишком холодная;

холодное лето, слишком низкие температуры;

слишком много прямых солнечных лучшей;

неподходящая почва: мало азота и калия;

на участке растут декоративные тыквы — в них много кукурбитацина, а из-за перекрестного опыления токсина получается в избытке в семенах съедобных овощей. В таком случае и следующий урожай будет ядовитым.