Прокурор просит приговорить Ефремова к огромному сроку

По мнению гособвинителя, актер, устроивший смертельное ДТП, должен быть изолирован от общества, пишет Пятый канал.
Гособвинение запросило для Михаила Ефремова 11 лет колонии общего режима. Прокурор считает вину актера в смертельном ДТП на Смоленской площади полностью доказанной. Ранее признательные показания дал и сам обвиняемый.
Также прокурор требует лишить актера прав управления автомобилем на срок в три года, и взыскать в пользу сына погибшего Сергея Захарова 500 тысяч рублей (5 682 евро по сегодняшнему курсу). Иск на 1 рубль от родственников Захарова удовлетворить полностью. Два дня нахождения под домашним арестом гособвинитель просить зачесть как один день отбывания наказания.
Авария с участием Ефремова произошла в центре столицы. Актер в нетрезвом виде на джипе пересек двойную сплошную и врезался в автомобиль Lada, водитель которого скончался в больнице следующим утром. Вначале артист признал вину и даже записал видеообращение к родным погибшего, в котором обещал, что не станет пытаться «отмазаться» и задействовать связи для смягчения своей участи. Позже от всех признательных показаний он отказался.