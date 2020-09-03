Прокурор просит приговорить Ефремова к огромному сроку

Гособвинение запросило для Михаила Ефремова 11 лет колонии общего режима. Прокурор считает вину актера в смертельном ДТП на Смоленской площади полностью доказанной. Ранее признательные показания дал и сам обвиняемый.

Также прокурор требует лишить актера прав управления автомобилем на срок в три года, и взыскать в пользу сына погибшего Сергея Захарова 500 тысяч рублей (5 682 евро по сегодняшнему курсу). Иск на 1 рубль от родственников Захарова удовлетворить полностью. Два дня нахождения под домашним арестом гособвинитель просить зачесть как один день отбывания наказания.