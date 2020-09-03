25-летняя Лиза Арзамасова восхитила сеть новым снимком. На фото девушка позирует в легком белоснежком костюме, состоящем из укороченной рубашки и пышной юбки. В кадре актриса продемонстрировала роскошную фигуру и собрала в комментариях множество комплиментов, передает Леди Mail.ru.

3 сентября 2000 года на телеканале «Биз-ТВ» состоялась премьера клипа «Попытка №5», и именно после этого про группу «ВИА Гра» узнали на всем постсоветском пространстве. Трудно поверить, что с того момента прошло уже 20 лет.

За это время состав много раз менялся. Солистки уходили из «ВИА Гры», чтобы попытать счастья в самостоятельном плавании, но сделать успешную сольную карьеру удавалось единицам. В честь юбилея коллектива «СтарХит» решил вспомнить всех его звезд и узнать, как сложились их судьбы.

Алена Винницкая

Алена была участницей самого первого состава группы «ВИА Гра». Яркая и обаятельная, она сразу приглянулась продюсерам. За три года в коллективе Винницкая смогла добиться больших успехов: песни «Попытка №5», «Я не вернусь», «Стоп! Стоп! Стоп» стали хитами, которые позднее напевали миллионы слушателей и в Украине, и в России.

И все же выдерживать длительные гастроли и работу без выходных становилось все сложнее. Через три года славы Алена решила, что должна покинуть «ВИА Гру». Среди основных причин ухода она называла слишком насыщенное рабочее расписание, проблемы в отношениях с мужем и конфликты с Анной Седоковой. «Мы с Надей Грановской никогда серьезно не ссорились. Когда к нам примкнула Аня Седокова, стало, конечно, сложнее», — рассказывала позднее Винницкая в программе «Зірковий шлях» на телеканале «Украина».

Резкое падение популярности и давление со стороны общественности привело к тому, что после ухода из группы Алена на несколько недель попала в психиатрическую клинику и долго восстанавливала эмоциональный баланс. Сейчас Винницкая продолжает заниматься музыкой, но о прежней популярности остается только мечтать.

Алена Винницкая. ФОТО: личный архив

Надежда Грановская

Трудно переоценить тот вклад, который в работу «ВИА Гры» внесла Надежда Грановская. Константин Меладзе сразу же увидел невероятный потенциал красавицы-брюнетки, поэтому без раздумий пригласил ее в коллектив. Уже позднее образовался так называемый золотой состав легендарного трио: Грановская-Седокова-Брежнева, по которому поклонники продолжают скучать до сих пор.

Возможно, Надежда не могла похвастаться феноменальными вокальными данными, но зато ее харизма била через край. В Сети до сих пор гуляют видео с концертов, во время которых Грановская позволяла себе дерзкие танцы, выходящие за рамки приличия.

Артистка несколько раз покидала группу, но всякий раз возвращалась. Зашкаливающая популярность не помешала Надежде трижды стать матерью и обрести личное счастье рядом с бизнесменом Михаилом Уржумцевым. Сейчас 38-летняя певица продолжает выступать на сцене, успевая также сниматься в кино и сочинять стихи.

Надежда Мейхер-Грановская ФОТО: Instagram

Татьяна Найник

Татьяна стала солисткой группы как раз в тот момент, когда Надежда Грановская впервые покинула коллектив, выйдя в декрет. В составе «ВИА Гры» Найник была чуть меньше года, и это был очень продуктивный период. Артистка снималась в клипах и для обложек известных журналов, хотя прекрасно осознавала, что после возвращения Грановской ей придется уйти.

Расставание произошло в сентябре 2002 года. С продюсерами Татьяна разошлась мирно, хотя впоследствии не слишком любила вспоминать о своем опыте работы с коллективом. Зато «ВИА Гра» подарила Найник столь желанную ею популярность. Вокалистка продолжила карьеру в качестве сольной исполнительницы, но большого успеха у публики не снискала.

А в 2008 году у Татьяны начались серьезные проблемы со здоровьем. У звезды диагностировали тяжелое тревожно-депрессивное состояние, которое постоянно провоцировало приступы паники. Они мучили артистку и в период беременности. Несмотря на опасения врачей Найник смогла выносить дочь. Сейчас Татьяна замужем за сыном Маргариты Тереховой — Александром.

Татьяна Найник ФОТО: личный архив

Анна Седокова

Практически сразу после прихода в «ВИА Гру» Анна стала главной звездой коллектива. Ей доставались лучшие партии в песнях, да и харизме Седоковой многие могли позавидовать. Тогда казалось, что Аня обосновалась в группе навсегда, но в 2004-м она покинула коллектив, чтобы посвятить себя любимому человеку и будущему ребенку.

Анна Седокова: «У Кости уже не стоит на «ВИА Гру», а как начинает вставать – ему быстро яички зажимают»

Позднее о работе в «ВИА Гре» звезда вспоминала преимущественно в негативном ключе. «Мы все объявили друг другу холодную войну. Нет, мы очень мило друг с другом общаемся, когда приходится, но, по сути, не любим. Костя Меладзе все время жестко манипулировал нами не как артистками, а как женщинами. Очень сильная манипуляция на уровне: «Ну что, кто станет моей музой сегодня?». Создавалась такая конкуренция, в которой постоянно надо было доказывать, что ты лучше», — рассказывала исполнительница во время Прямого эфира с Ольгой Поляковой.

В середине 2000-х многие поклонники были уверены, что Седокова пополнит список исполнительниц, которые не смогли сделать сольную карьеру после работы в «ВИА Гре». Однако Анна всех удивила. Она до сих пор успешно работает на сцене и выпускает хиты. Исполнительницу не сломали даже постоянные неудачи в любви, а недавно стало известно, что звезда выходит замуж за баскетболиста Яниса Тимму. Так что однозначный успех по всем фронтам.

Анна Седокова с женихом ФОТО: Instagram

Вера Брежнева

Вера пришла в группу в январе 2003 года и сразу стала всеобщей любимицей. Яркая и сексуальная, обаятельная и располагающая к себе — именно такой была Брежнева в тот период. Вряд ли тогда кто-то мог предположить, что именно с блондинкой будет связан один из самых громких скандалов в истории группы. Но об этом позже.

Вера покинула коллектив летом 2007 года, и уже тогда она была очень популярна. И все же мало кто ожидал, что артистка сможет так удачно стартовать в сольном плавании. Брежнева выпустила несколько хитов, снялась в парочке фильмов и окончательно закрепилась в российском шоу-бизнесе.

Уже тогда ходили слухи, что Брежневу связывают отношения с Константином Меладзе, но поклонники в них не верили. Лишь в 2013-м, когда продюсер развелся с супругой, о романе композитора и его музы стали говорить всерьез.

В 2015 году Вера и Константин официально поженились. Сейчас артистка является не только музой продюсера, но и его главной опорой. «С появлением этого человека моя жизнь изменилась. Я наконец-то поднял башку от клавиатуры... Даже не я поднял, а она взяла меня за волосы. Мне было все равно, где я отдыхаю, что я ем. Я очень много упустил, потому что был маниакально увлечен своей работой. А Вера дала мне пенделя и разбудила интерес к иной жизни, нежели студия и музыка», — рассказал композитор в интервью для программы «В гостях у Дмитрия Гордона».

Вместе супруги и правда смотрятся гармонично. Уже давно ходят слухи, что пара мечтает об общем ребенке, но пока Вера опровергает домыслы о беременности.

Вера Брежнева ФОТО: Instagram

Светлана Лобода

Сейчас уже многие и не помнят, что Светлана Лобода начинала карьеру в группе «ВИА Гра». В коллективе она пела всего несколько месяцев. Перед артисткой тогда стояла сложная задача — заменить Анну Седокову, ушедшую в декрет. И с этой задачей она не справилась. Поклонники с такой неприязнью встретили новую солистку, что устраивали ей самые настоящие бойкоты.

Но кого это сейчас волнует? После ухода из «ВИА Гры» Светлана сменила имидж и сделала упор на харизму и европейское звучание песен. Как результат, мы получили одну из самых ярких артисток СНГ. Лобода никогда не боялась эпатировать публику, поэтому поклонники обсуждали не только ее хиты, но и внешний вид, а также бурную личную жизнь.

До сих пор неизвестно, от кого Светлана родила младшую дочь Тильду. Что уж там, за последние пять лет в принципе не появлялось никакой информации о личной жизни Лободы, но от этого ее популярность ничуть не снизилась.

Светлана Лобода ФОТО: Nina Zotina/Sputnik

Альбина Джанабаева

А вот и еще одна скандальная солистка. Альбина получила приглашение в группу в 2004 году, когда Светлану Лободу уволили после четырех месяцев работы. Многим кандидатура артистки показалась странной. Поклонники утверждали, что Джанабаева не обладает достаточной харизмой и сексуальностью, чтобы петь в «ВИА Гре», но это не остановило продюсеров.

Уже потом выяснилось, что к тому моменту Альбина давно была любовницей Валерия Меладзе и даже успела родить от него сына. Пара успешно скрывала свои отношения вплоть до 2009 года, когда грянул громкий развод певца. Жена Валерия рассказала и о многолетних изменах, и о вранье Джанабаевой, навсегда сделав ее врагом народа в глазах всех женщин России.

«Я стала догадываться примерно за два года до окончательного разрыва. Почувствовала, что происходит нечто плохое. Валера отказывался разговаривать, хотя я и пыталась выяснить причину перемен в его поведении. А однажды он просто сорвался и все рассказал, но не стал называть ее имени. Для меня услышанное было шоком. Уже позднее от подруги я узнала, что это Альбина Джанабаева. Для меня новость оказалась неожиданностью. Конечно, я знала Альбину, но и предположить не могла, что у нее уже есть сын от Валеры», — рассказывала Ирина в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

В 2012 году Константин Меладзе временно закрыл группу «ВИА Гра», и Альбина начала делать сольную карьеру. Правда, больших высот на этом поприще она не достигла. Зато в личной жизни все сложилось идеально: сейчас Джанабаева замужем за Валерием Меладзе и воспитывает с ним двоих сыновей.

Альбина Джанабаева ФОТО: Instagram

Кристина Коц-Готлиб

Кристина пришла на смену Надежде Грановской, которая в 2005 году временно покинула коллектив. Тогда с Коц-Готлиб заключили пятилетний контракт, и продюсеры были уверены, что состав исполнительниц наконец-то укомплектован. Однако в апреле 2006 года девушка неожиданно пропала из группы.

Уже потом Кристина рассказала в интервью, что и сама была не в курсе увольнения. После нескольких выступлений она уехала на неделю в Донецк, чтобы увидеться с близкими. Дома артистка получила сообщение от продюсеров, что они больше не намерены с ней работать. Для Коц-Готлиб это стало полным потрясением.

В итоге артистке пришлось начинать все с нуля. Она выступала сольно, а в 2009 году даже выиграла титул «Мисс Украина Вселенная 2009». Правда все это не приносило Кристине прежней популярности. В 2017 году она стала солисткой группы Queens, но востребованность этого коллектива была куда меньше, чем у «ВИА Гры».

Сейчас Кристина продолжает работать в сфере шоу-бизнеса. Она записывает треки, появляется на телевидении, но об успешной сольной карьере пока может только мечтать.

Кристина Коц-Готлиб ФОТО: личный архив

Ольга Романовская

На смену Кристине пришла совсем еще юная Ольга Корягина, которая после замужества стала Романовскй. Яркая брюнетка обладала и запоминающейся внешностью, и магнетической сексуальностью. Казалось, что она идеально подходит для работы в «ВИА Гра».

И первое время Ольга дейсвительно была счастлива в группе. Даже поклонники приняли ее на удивление тепло. Однако ровно через год после подписания контракта артистка покинула коллектив. Тогда ее решение продюсеры объяснили беременностью. Сама же Романовская в интервью признавалась, что работать в «ВИА Гре» оказалось психологически очень сложно.

«Думаю о том периоде, и в памяти сразу всплывает эпизод, когда мне пришло сообщение от Кости Меладзе. Он писал, что я ничтожество, что без «ВИА Гры» я никто. Причем я не понимала, за что провинилась. Я пыталась позвонить ему, спросить, что случилось, но трубку никто не брал. Позднее Костя вел себя так, будто ничего не случилось. Сообщения от Меладзе до сих пор являютс моим главным страхом», — делилась звезда.

После свадьбы с украинским бизнесменом Андреем Романовским и рождения сына Максима Ольга сделала перерыв в карьере. Лишь иногда записывала новые треки и появлялась на светских мероприятиях. А после, в 2016 году, артистка неожиданно стала ведущей программы «Ревизорро». Поклонники не приняли Ольгу, то и дело сравнивая ее с Еленой Летучей. В итоге после съемок 28 эпизодов Романовская покинула проект.

Сейчас артистка продолжает выступать сольно и работать на телевидении. Правда для большинства поклонников она так и осталась экс-солисткой «ВИА Гры».

Ольга Романовская ФОТО: личный архив

Меседа Багаудинова

Меседа была тем редким человеком, который устроил всех. Поклонники хорошо ее приняли, продюсеры относились к девушке позитивно и даже с Альбиной Джанабаевой, с которой скандалили остальные участницы, Багаудинова быстро нашла общий язык.

Брюнетка была солисткой коллектива полтора года, и за это время успела сняться в четырех клипах. Затем в «ВИА Гру» в очередной раз вернулась Надежда Грановская. Продюсеры понимали, что две брюнетки не смогут работать вместе, поэтому контракт с Меседой расторгли.

В интервью девушка признавалась, что не обижается на коллектив и благодарна «ВИА Гре» за выпавший шанс. После этого артистка начала сольную карьеру, успевая параллельно строить и личную жизнь. В 2011 году она вышла замуж, а спустя несколько месяцев родила сына Аспара. Правда, брак оказался недолгим.

Сейчас артистка все также выступает в Украине и в России, периодически принимая участие в телевизионных шоу. Вот только отделаться от ярлыка «бывшей солистки «ВИА Гры» ей так и не удалось.

Меседа Багаудинова ФОТО: личный архив

Татьяна Котова

В июле 2007 года случилось то, чего так боялись поклонники: из группы ушла Вера Брежнева. Казалось, что найти замену блондинке почти невозможно. Собственно, продюсеры целых 8 месяцев не могли справиться с этой задачей, поэтому коллектив вновь стал дуэтом.

И вот в марте 2008 года в группу пришла Татьяна Котова. На тот момент артистка уже выиграла титул «Мисс Россия» и была очень популярна. Татьяна хорошо вписалась в коллектив, но практически сразу у нее начались конфликты с Альбиной Джанабаевой. Позднее в интервью она рассказывала, что Альбина ревновала к ней Валерия Меладзе, из-за чего постоянно устраивала скандалы.

«Меладзе ей по-настоящему дорог. Если Альбина и Валера поругались, это сразу заметно по ее душевному состоянию. Она вся на нервах, может сорваться из-за любой мелочи. Альбина и так достаточно резкий и несдержанный человек, а в таких случаях становится просто невыносимой», — рассказывала Котова.

Татьяна находилась в группе именно в тот период, когда Меладзе развелся с женой, и все внезапно узнали о его связи с Джанабаевой. В то время атмосфера в коллективе была невыносимой. Котова то и дело ссорилась с Альбиной и в какой-то момент просто не выдержала. В апреле 2010 года артистка объявила о своем уходе из «ВИА Гры».

Татьяна начала выступать сольно. Она и сейчас записывает треки, часто появляется на светских раутах. Вот только на вопросы о «ВИА Гре» отвечать не любит: уж больно болезненна для нее эта тема.

Татьяна Котова ФОТО: Instagram

Ева Бушмина

Ева пришла в группу уже в тот период, когда популярность коллектива стала угасать. Все чаще стали появляться слухи о роспуске группы, но это не помешало певице отработать в «ВИА Гре» больше двух лет. К слову, на момент прихода в группу Бушмина уже была известна в Украине благодаря участию в проекте «Фабрика звезд».

В декабре 2012 года группа все-таки распалась. Еве пришлось начинать сольную карьеру, но ее новые композиции поклонники воспринимали неоднозначно.

В середине 2016-го артистка и вовсе решила изменить псевдоним и творческое направление. «Долгое время имя «Ева Бушмина» гармонировало с образом и творчеством, но в силу множества экспериментов и трансформации музыкального стиля — перестало быть актуальным. Пришло время закрыть дверь в прошлое и начать все с чистого листа, без отголосков «Фабрики звезд» и группы «Виа Гра». Теперь вы увидите меня настоящую, откровенную, самобытную. Ева Бушмина — искусственно созданный персонаж и пришло время с ним попрощаться. Я хочу быть со своим зрителем настоящей. Меня зовут Яна. Внутри я совсем другая, и мне хочется, чтобы зритель это понял и принял меня, мое творчество и мироощущение. Теперь моя музыка будет звучать под именем LAYAH», — рассказала тогда звезда.

Артистка и сейчас продолжает выступать на сцене. Правда работает она преимущественно в Украине. У LAYAH есть своя публика, но о прежней популярности речи, конечно же, не идет.

Ева Бушмина ФОТО: twitter.com

Санта Димопулос

Санта прошла тот же путь, что и Бушмина: сначала стала участницей «Фабрики звезд», а уж потом «ВИА Гры». Яркая и обаятельная брюнетка должна была заменить Надежду Грановскую, которая в очередной раз отправилась в сольное плавание. Собственно, Димопулос в этом преуспела. Позднее поклонники неоднократно называли ее одной из самых сексуальных солисток «ВИА Гры» за всю историю.

Примечательно, что на момент участия в коллективе Санта уже была матерью: она одна воспитывала сына Даниэля, которого родила от шоумена Андрея Джеджулы.

Как и многие исполнительницы, работавшие в популярном коллективе, Димопулос быстро привыкла к славе и в октябре 2012 года решила заняться сольной карьерой. Правда, особых успехов на этом поприще она пока не достигла.

Зато в женихах у Санты всегда ходили очень обеспеченные мужчины. Скандальным оказались ее отношения с бизнесменом Владимиром Самсоненко. Влюбленные поженились в 2012-м, но уже через год развелись. Тогда артистка даже заявляла, что церемония была фейковой.

Лишь с третьей попытки Санте улыбнулась удача. В 2015 году она вышла замуж за владельца сети спортивных клубов Игоря Кучеренко, а в 2019-м у пары родилась дочь.

Санта Димопулос ФОТО: Instagram

Эрика Герцег

В декабре 2012 года состоялось поистине историческое событие — Константин Меладзе распустил группу «ВИА Гра». Поначалу ходили слухи, что коллектив навсегда прекратил свое существование. Однако вскоре выяснилось, что Константин Шотаевич намерен набрать новых солисток, и для этого даже запустил проект «Хочу V Виа Гру».

По итогам конкурса были выбраны три новые солистки. Одной из них стала Эрика Герцег. С самого начала поклонники отмечали, что блондинка лучше других подходит для коллектива, поскольку обладает невероятным сексуальным магнетизмом.

Собственно, Эрика работает в группе до сих пор, хотя и собирается начать сольную карьеру в ближайшие месяцы. Главный же скандал с участием Герцег был связан с именем Константина Меладзе. Около года назад появились слухи, что у продюсера и певицы роман. Они всячески опровергали домыслы, но поклонников было уже не остановить.

Даже Вера Брежнева была вынуждена сделать заявление, опровергнув сплетни об изменах Меладзе. Так или иначе Эрика до сих пор поет в группе, а продюсер все еще женат на Брежневой. Так что слухи об изменах не нашли реального подтверждения.

Эрика Герцег ФОТО: Instagram

Миша Романова

Миша тоже была в числе победительниц шоу «Хочу V Виа Гру». К слову, Романова и до этого успешно делала сольную карьеру. Еще в 2012 году она начала выступать на сцене с композициями, написанными Максом Барских. Продюсером звезды тогда был Алан Бадоев.

В период участия Миши в «ВИА Гре» к ее личной жизни было приковано огромное внимание. Поклонники то и дело обсуждали ее роман с Владиславом Раммом и Максом Барских, а сама артистка неизменно хранила молчание об отношениях. В 2018 году она и вовсе покинула коллектив ради декретного отпуска.

Романова до сих пор скрывает имя отца своего наследника. При этом известно, что с избранником она давно рассталась, причем со скандалом. «Отец моего ребенка выставил нас на улицу. Видимо, ему не понравилось что-то сказанное мной в интервью. Не знаю, на что он обиделся, ведь я не называла его имени. Меня спросили: «Кто тебя поддерживал во время беременности?». Я ответила — родители, друзья, Макс… Но, видимо, его это как-то задело. Поэтому он таким образом решил мне отомстить», — рассказала Романова в интервью для YouTube-канала «Ходят слухи».

Но даже личные проблемы не повлияли на планы Романовой. Она все еще мечтает взойти на музыкальный олимп и продолжает работать над новым творческим материалом.

Миша Романова ФОТО: Скриншот видео Youtube

Анастасия Кожевникова

Анастасия Кожевникова была одной из главных любимиц публики. Артистка застала расцвет новой «ВИА Гры», когда последовательно вышли два хита — «Перемирие» и «У меня появился другой». Однако после этого в коллективе наметился спад. То и дело поклонники рассуждали о том, что Меладзе готовится к перестановкам в группе.

Когда из «ВИА Гры» ушла Миша Романова, Кожевникова тоже задумалась о начале сольной карьеры. В результате уже через несколько месяцев она сообщила фанатам, что покидает трио. Дебютная композиция Анастасии не заставила себя долго ждать. Но, увы, она не снискала большого успеха у публики.

В интервью артистка признавалась, что не жалеет об уходе из группы. По мнению Анастасии, она взяла от «ВИА Гры» свой максимум, и пора двигаться дальше.

Анастасия Кожевникова ФОТО: Instagram

Ольга Меганская

Ольга пришла в группу на смену Мише Романовой. Перед ней стояла непростая задача: надо было заменить артистку, которая пять лет выступала в «ВИА Гре», к которой привыкли фанаты. Конечно, Меганской пришлось столкнуться и с критикой, и с оскорблениями со стороны фанатов.

Со всем этим Ольга справилась, ведь очень долго мечтала стать популярной певицей. Она выступала на сценах Санкт-Петербурга и даже пробовала свои силы в шоу «Голос». Вот только на проект ее не взяли.

Меганская выступает в составе «ВИА Гры» до сих пор. За это время она успела подружиться с остальными солистками, да и фанаты наконец-то привыкли к Ольге. Правда сейчас ходят слухи, что коллектив снова распустят после ухода Эрики Герцег. И вот что будет делать Ольга после этого — непонятно.

Ольга Меганская ФОТО: личный архив

Ульяна Синецкая

Ульяна начала музыкальную карьеру в очень юном возрасте. Еще в 2006 году она стала финалисткой «Детского Евровидения» и уже тогда на будущую звезду обратили внимание музыкальные специалисты.

В 2014 году она попыталась прославиться благодаря проекту «Голос». Девушка попала в команду к Александру Градскому, но одержать победу так и не смогла. Это не остановило Синецкую, и через несколько лет она успешно прошла кастинг на «Новую Фабрику звезд». Собственно, именно на шоу Ульяну настигла минута славы.

После окончания проекта она была солисткой группы CASH, а уже затем получила приглашение в «ВИА Гру», в которой работает до сих пор. Некоторые фанаты трио уверены, что Ульяна не слишком подходит по типажу для самой сексуальной группы СНГ, но это не помешало ей сняться в трех клипах и объездить с гастролями множество стран.

Что ждет легендарную группу «ВИА Гра» дальше — неизвестно. Обидно лишь то, что из-за постоянных кадровых перестановок популярность коллектива падает. Возможно, Константин Меладзе попробует собрать группу с нуля, но вряд ли ему удастся найти таких ярких звезд, как Брежнева, Седокова и Грановская.