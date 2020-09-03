Девочка созрела: сексуальная дочка в мини-шортах и лифе затмила мрачную Славу

Я не стесняюсь своего тела, – призналась дочка Славы в одном из интервью. – Если есть красота, то почему ее не показать? Люблю свои фото, фигуру и хочу делиться ими с миром. Моложе, чем сейчас, я уже не буду, поэтому надо отжигать по полной!