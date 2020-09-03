Девочка созрела: сексуальная дочка в мини-шортах и лифе затмила мрачную Славу

В Москве вручили первую детскую премию "Жара Kids Awards". Многие артисты пришли на церемонию с наследниками – EMIN, Юлия Барановская. Но всех, кажется, затмила певица Слава, которая привела на церемонию старшую дочь Александру, пишут Дни.ру.
21-летняя дочь и 38-летняя мать выглядят ровесницами. Но если Слава пришла на премию в строгом, почти аскетичном, мрачном платье, то ее наследница, напротив, явила себя во всей красе.
Соблазнительные минишорты и расшитый камнями лиф с глубоким декольте. Обильный пирсинг на теле и огромная татуировка в виде стрелы на весь живот дополнили откровенный образ.
Впрочем, наследницу Славы можно понять – 21-летняя Александра Морозова решила пойти по стопам матери и заняться музыкальной карьерой. Вот и приходится чем-то привлекать к себе внимание, эпатировать.
Недавно старшая дочь звезды, выступающая под псевдонимом «Мамина дочь», выпустила первый клип на песню «Не трогай меня». Продюсером молодой певицы стала ее знаменитая мать. Хотя еще три года назад Александра рассказывала о планах поступить в театральный.
Я не стесняюсь своего тела, – призналась дочка Славы в одном из интервью. – Если есть красота, то почему ее не показать? Люблю свои фото, фигуру и хочу делиться ими с миром. Моложе, чем сейчас, я уже не буду, поэтому надо отжигать по полной!