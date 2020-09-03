«Как зомби с голыми...» Дочь Ларисы Гузеевой опубликовала странные обнаженные фото

Самоуверенности 20-летней Ольги Бухаровой можно только позавидовать. Девушка не привыкла прислушиваться к мнению посторонних людей, поэтому день за днем она дает новые поводя для обсуждения себя. Так, недавно дочь Ларисы Гузеевой сбрила брови, а сегодня она опубликовала очень откровенные снимки, которые тут же разлетелись по Сети.

На них Ольга запечатлена в одних трусиках. Соски она предусмотрительно закрасила, но фотографии все равно спровоцировали скандал. Так, многие поклонники Гузеевой уверены, что дочь ее дискредитирует.

«Выглядит как зомби с голыми сиськами. Сама Лариса наверняка в шоке»; «Зачем такое публиковать, не понимаю. И ладно бы фото были красивыми, но на этих она похожа на неадекватную»; «Интересно, в шоу-бизнесе есть хоть кто-то нормальный? Фотографии производят ужасное впечатление», — делились мнениями пользователи Сети.

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Дочь Гузеевой тут же сравнили с наследницей Любови Успенской. Татьяна Плаксина тоже любит публиковать откровенные снимки, которые выглядят как минимум странно. При этом обе девушки не считают, что делают нечто плохое. Скорее наоборот, в откровенных фотосессиях они находят способ самовыражения.

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Лариса Гузеева уже много раз заступалась за дочь. По ее словам, Ольга выросла очень умной и глубокой девушкой, которая тонко чувствует окружающий мир. Между матерью и дочерью сложились теплые отношения, и ведущая «Давай поженимся» поощряет перфомансы наследницы.

Стоит отметить, что и сама Гузеева в молодости многое себе позволяла. Она часто снималась в кино обнаженной, а о списке любовников звезды ходили легенды. Со временем образ актрисы изменился. Она переквалифицировалась в телеведущую и стала учить людей тому, как построить гармоничные отношения.