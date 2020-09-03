Переболевшая раком кожи Наталья Сенчукова: мы с мужем бережемся от солнца!

Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин этим летом не на шутку пощекотали нервы своим поклонникам. Артисты, которые несколько лет страдали от рака кожи, опубликовали видео с отдыха, на котором Наталья позирует в бикини, а Виктор – в одних шортах.
Подписчики тут же начали предостерегать артистов от повторного проявления неприятного недуга. Но есть ли опасения снова заболеть у самих звезд, корреспондент «Собеседника» выяснила у Сенчуковой лично.
Этим летом Наталья и Виктор от поездок на море отказались. Отдыхали в Подмосковье.
– Мы живем на Клязьминском водохранилище. У нас тут хорошо – солнышко, вода, корабли, паруса… – говорит 49-летняя певица. – Возможно, отправимся в сентябре в Сочи, когда там не будет уже жары и бума отдыхающих. Не хочется на отдыхе чувствовать себя селедками в банке.
По словам Натальи, к недавним упрекам со стороны подписчиков по поводу их с Виктором так называемого пренебрежения своим здоровьем она отнеслась с иронией.
– Действительно, многие наши поклонники недавно начали сильно шуметь оттого, что мы якобы загораем на солнце, – констатирует звезда. – На самом деле в тот день, когда мы снимали видео, были сплошные тучи. Когда погода солнечная, мы всегда отдыхаем под навесом и лишний раз не подвергаем себя опасности.