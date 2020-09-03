Переболевшая раком кожи Наталья Сенчукова: мы с мужем бережемся от солнца!

Подписчики тут же начали предостерегать артистов от повторного проявления неприятного недуга. Но есть ли опасения снова заболеть у самих звезд, корреспондент «Собеседника» выяснила у Сенчуковой лично.

Этим летом Наталья и Виктор от поездок на море отказались. Отдыхали в Подмосковье.

– Мы живем на Клязьминском водохранилище. У нас тут хорошо – солнышко, вода, корабли, паруса… – говорит 49-летняя певица. – Возможно, отправимся в сентябре в Сочи, когда там не будет уже жары и бума отдыхающих. Не хочется на отдыхе чувствовать себя селедками в банке.

По словам Натальи, к недавним упрекам со стороны подписчиков по поводу их с Виктором так называемого пренебрежения своим здоровьем она отнеслась с иронией.