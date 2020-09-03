Чт, 3.09.2020
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Умер бывший солист «Ласкового мая»

Свеча. Снимок иллюстративный.

ФОТО: TYRONE SIU/REUTERS

Бывший солист группы "Ласковый май" Александр Прико умер в возрасте 47 лет. О смерти музыканта сообщил певец Юрий Шатунов, пишет Лайф.

От всего сердца соболезную по поводу безвременной кончины Саши Прико. Я потрясён печальным известием и искренне скорблю. Светлая память,

— написал экс-фронтмен коллектива в посте в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Информацию о смерти исполнителя подтвердил продюсер группы Андрей Разин. Он пообещал, что сделает всё возможное, чтобы похороны артиста прошли достойно.

Мы с его супругой Леной делали всё возможное, чтобы спасти Сашу, но рак не позволил нам этого сделать,

— поделился Разин.

Напомним, в начале августа стало известно, что Прико попал в больницу с пневмонией. У музыканта после перенесённого коронавируса развилось онкологическое заболевание.

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