Умер бывший солист «Ласкового мая»

Бывший солист группы "Ласковый май" Александр Прико умер в возрасте 47 лет. О смерти музыканта сообщил певец Юрий Шатунов, пишет Лайф.
От всего сердца соболезную по поводу безвременной кончины Саши Прико. Я потрясён печальным известием и искренне скорблю. Светлая память,
— написал экс-фронтмен коллектива в посте в Instagram.
Информацию о смерти исполнителя подтвердил продюсер группы Андрей Разин. Он пообещал, что сделает всё возможное, чтобы похороны артиста прошли достойно.
Мы с его супругой Леной делали всё возможное, чтобы спасти Сашу, но рак не позволил нам этого сделать,
— поделился Разин.
Напомним, в начале августа стало известно, что Прико попал в больницу с пневмонией. У музыканта после перенесённого коронавируса развилось онкологическое заболевание.