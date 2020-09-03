Опасный ретроградный Марс в сентябре: прогноз Василисы Володиной

Для начала необходимо понять, какова энергетика Марса в целом. Эта планета обладает исключительно агрессивной силой. Во время нормального прямого движения эта энергия легко направляется людьми в нужное русло, но как только Марс начинает двигаться в обратном направлении, все резко становится совершенно непредсказуемым
Именно поэтому главный совет астрологов на период ретро-Марса — сохраняйте спокойствие.
Прогноз Василисы Володиной
Марс станет ретроградным 9 сентября. Пробудет в таком состоянии он до 14 ноября. Это значит, что соблюдать осторожность всем нам придется более двух месяцев. Главный эффект обратного движения планеты, на который астролог обращает внимание, — это частые срывы планов. У каждого из нас есть свои цели, мечты и желания, но ретроградность Марса будет срывать планы и действовать нам наперекор.
У некоторых может появиться мысль — не сделать ли свою жизнь намеренно более хаотичной, чтобы ретроградная планета постаралась, наоборот, упорядочить ее. Эта хитрость может сработать, но не во всём и не всегда.
Василиса Володина предлагает оставить свои цели нетронутыми, немного поумерить пыл и избавиться от агрессии, а также подумать о том, как достигать поставленных задач. Возможно, пришло время сменить сам способ достижения целей.
Эксперты сайта dailyhoro.ru в первую очередь рекомендуют не паниковать, если что-то пойдет не так. Нужно взять себя в руки и оставаться спокойными в любой ситуации. Это поможет сохранить удачу и не усугублять сложное положение.
Очень важно будет бороться с обидами. Специальные практики и талисманы помогут прощать себя и других. Астрологи считают, что в период ретроградности Марса в 2020 году важно будет оставаться великодушными и научиться прощать. Если на каждый выпад со стороны окружающих отвечать местью или незамедлительным негативом, то эти два месяца могут подорвать ваше душевное равновесие и даже здоровье, но не принести вам никакой выгоды.
Эксперты рекомендуют с 9 сентября оказывать помощь всем близким. Если этого не делать, то рассчитывать на их поддержку в будущем тоже не придется. Нужно заботиться о тех, кто вам дорог.
В эти пару месяцев лучше не отправляться в дальние поездки, потому что Марс может пустить и эти планы под откос. Может сломаться машина, сорваться рейс и так далее. Если захочется поехать отдохнуть, то лучше брать горящие путевки прямо перед вылетом. Самостоятельное бронирование отелей и покупка билетов могут обернуться неудачей.
Чтобы обойти стороной проблемы, нужно побороть в себе импульсивность, самодовольство, агрессию. Следует быть хладнокровными, чтобы вовремя завершать важные дела и успешно начинать новые. Нежелательно менять в это время работу, потому что адаптация к новым условиям будет проходить трудно.
К ним относятся Овен, Телец, Рак, Лев, Стрелец и Водолей. Представителям этих Знаков желательно смотреть в оба и не рисковать зря. Им придется бороться со своими соблазнами, иначе эти соблазны приведут к хаосу.
Рыбам и Весам необходимо более тщательно планировать дела, не откладывая ничего на потом. Близнецам и Стрельцам не стоит провоцировать окружающих людей на негативные эмоции. Девам и Козерогам нужно больше отдыхать.