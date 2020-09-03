Жена Гафта: «Валентин — лежачий больной, все понимает, но не разговаривает»

В прошлом году актер перенес инсульт, после которого так и не смог полностью восстановиться. Из-за возникших осложнений Валентин Иосифович практически не встает с постели и не разговаривает. Но близкие все равно придут поздравить мэтра с юбилеем, передает «Стархит».
Жена Гафта, актриса Ольга Остроумова, призналась, что супруг не любит большого скопления людей дома, поэтому они отказались от идеи устраивать масштабный праздник.
«Будем отмечать день рождения Вали в узком кругу, — призналась Ольга Михайловна. — Близкие друзья придут днем по одному. Присутствие множества людей его раздражает».
Еще недавно поговаривали, что актер не может самостоятельно передвигаться. Эти опасения подтвердились. «Это лежачий больной. Мы за ним ухаживаем, в кресле вывозим гулять. Он не разговаривает. Все понимает, порой что-то говорит — без звука. Но мы его научились понимать», — отметила Остроумова.
К слову, сама Ольга Михайловна тоже с трудом передвигается после перенесенной операции на коленях. Близкие и родные супругов стараются как можно чаще навещать их и помогать по хозяйству.
«Самочувствие у Вали, конечно, среднее. Он то дома, то на даче. Из-за пандемии я не видел его уже несколько месяцев. Но созваниваюсь с ним, а также с женщиной, которая за ним присматривает. Состояние у него стабильное, без изменений», — рассказывал недавно художник Никас Сафронов.