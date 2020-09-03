Жена Гафта: «Валентин — лежачий больной, все понимает, но не разговаривает»

Жена Гафта, актриса Ольга Остроумова, призналась, что супруг не любит большого скопления людей дома, поэтому они отказались от идеи устраивать масштабный праздник.

«Будем отмечать день рождения Вали в узком кругу, — призналась Ольга Михайловна. — Близкие друзья придут днем по одному. Присутствие множества людей его раздражает».

Еще недавно поговаривали, что актер не может самостоятельно передвигаться. Эти опасения подтвердились. «Это лежачий больной. Мы за ним ухаживаем, в кресле вывозим гулять. Он не разговаривает. Все понимает, порой что-то говорит — без звука. Но мы его научились понимать», — отметила Остроумова.

К слову, сама Ольга Михайловна тоже с трудом передвигается после перенесенной операции на коленях. Близкие и родные супругов стараются как можно чаще навещать их и помогать по хозяйству.