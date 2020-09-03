Названо имя соведущего Регины Тодоренко в «Орле и решке»

Ранее Настя Ивлеева предложила своим подписчикам оставить полмиллиона комментариев с просьбой вернуть ее в «Орел и решку». Когда это произошло, якобы телеканал «Пятница» решил сделать Ивлееву ведущей нового сезона.

Позже появилась информация, что соведущей Ивлеевой станет ее подруга – Юлия Коваль, но в соцсетях стали критиковать такое решение «Пятницы». Многочисленная армия поклонников «Орла и решки» стала требовать в соведущую Ивлеевой ее подругу, с которой произошел конфликт, блогера Иду Галич. Но на это руководство канала не пошло: вероятно, из-за того, что Ида Галич недавно родила и занята воспитанием ребенка. Кроме того, популярная блогер делает свое трэвел-шоу, представив недавно выпуск про Владикавказ.

В итоге решено было оставить соведущей Насти Ивлеевой ее подругу Юлию Коваль.

А вот в пару к Регине Тодоренко пошел популярный певец Тимур Родригез, с которым они уже пересекались на съемках. Так, пара была в членах жюри на телепроекте «Маска» на НТВ. Кроме того, они также заявлены в новом сезоне «Маски».

В новом сезоне «Орла и решки» Родригез и Тодоренко будут путешествовать по российским городам и подкидывать монетки, решая судьбу золотой карты. Причем Родригез признался, что для него это уже не первый проект, связанный с путешествиями. Поэтому его не испугают длительные съемки.