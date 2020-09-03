Повзрослевшая дочь Юлии Началовой восхитила поклонников певицы

1 сентября дети российских знаменитостей, как и дети обычных родителей, отправились в школу. Среди них оказалась и 13-летняя Вера Алдонина, которая уже второй год подряд идет на школьную линейку без своей талантливой мамы – Юлии Началовой, пишет Topnews.
В этом году Вера пошла в 8-й класс, о чем в соцсетях рассказали ее бабушка и дедушка, родители знаменитой певицы. Они же опубликовали фотографию, на которой Вера Алдонина предстала в школьной форме.
Многочисленные поклонники Юлии Началовой, которые любят певицу и после ее смерти, отметили, как девочка стала похожа на маму. Ранее Вера больше напоминала чертами лица экс-мужа Началовой Евгения Алдонина, теперь же вытянулась, и напоминает артистку.
«Вчера Верочка пошла в 8-й класс», — написала Таисия Николаевна, мама Юлии Началовой.
Бабушка Веры показала и девочку перед выходом на линейку – дочка Началовой была в туфлях на высоком каблуке.