Прилучный заинтриговал рассказом о «волшебной ночи» со звездой «Папиных дочек»

Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись. Многие СМИ написали, что у актера – роман со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. Но теперь поклонники задаются вопросом – почему Павел флиртует с другой актрисой этого фильма, Дарьей Мельниковой.

Поводом стало селфи в сториз, которое выложил Прилучный на своей странице в Instagram. Сыгравшая Женю Васнецову актриса на фото высовывает язык, словно бы пытаясь лизнуть щеку актера.

У нее на щеках – нарисованные сердечки. Прилучный добавил интриги, заявив, что это была «волшебная ночь».