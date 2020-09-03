Стало известно, кому достанется многомиллионное наследство Бориса Клюева

Об этом сообщает издание « Дни.ру », которое узнало о недвижимости актера в Италии. Основную часть своих доходов Клюев заработал на съемках сериала «Воронины». Ситкому он отдал 10 лет своей жизни, однако успевал сниматься и в других фильмах, а также работал в театре.

На гонорары, полученные за роль в «Ворониных», артист приобрел недвижимость в Италии. Клюев купил трехкомнатную квартиру с большой светлой террасой в местечке Скалея, которое находится на берегу Тирренского моря. Актер впервые приехал в Италию весной и был покорен красотой моря и пальм. После этого он сказал, что хочет жить именно в своей новой квартире. Он, как правило, летал на берег Тирренского моря зимой на две недели и летом на месяц, чтобы отдохнуть.

Однако в связи с серьезными проблемами с состоянием здоровья (у Клюева была онкология), актеру тяжело стало летать в Италию и он начал наведываться в Крым. Он купил квартиру в Гурзуфе, в который ездил на несколько дней.

Кроме того, по данным издания, у Клюева была дача в подмосковном Звенигороде, где он обрабатывал и засевал большой участок. Также есть у Клюева и квартира в Москве.

Риэлторы отмечают, что стоимость квартиры в столицы, дачи в Звенигороде, дома в Крыму и Италии могут стоить около 50 миллионов рублей (561 798 евро по сегодняшнему курсу).