Стало известно, кому достанется многомиллионное наследство Бориса Клюева

Умерший актер Борис Клюев оставил после себя многомиллионное состояние.
На гонорары, полученные за роль в «Ворониных», артист приобрел недвижимость в Италии. Клюев купил трехкомнатную квартиру с большой светлой террасой в местечке Скалея, которое находится на берегу Тирренского моря. Актер впервые приехал в Италию весной и был покорен красотой моря и пальм. После этого он сказал, что хочет жить именно в своей новой квартире. Он, как правило, летал на берег Тирренского моря зимой на две недели и летом на месяц, чтобы отдохнуть.
Однако в связи с серьезными проблемами с состоянием здоровья (у Клюева была онкология), актеру тяжело стало летать в Италию и он начал наведываться в Крым. Он купил квартиру в Гурзуфе, в который ездил на несколько дней.
Риэлторы отмечают, что стоимость квартиры в столицы, дачи в Звенигороде, дома в Крыму и Италии могут стоить около 50 миллионов рублей (561 798 евро по сегодняшнему курсу).
Кто же наследники актера? Издание указывает, что бороться за наследство некому – из близких у Клюева осталась жена Виктория, с которой он в браке с 1975 года. Сын актера умер в 24 года от сердечной недостаточности.