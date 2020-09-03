«Разлучница»: солистку Little Big Софью Таюрскую затравили из-за развода лидера группы

Первые слухи о возможном романе между Софьей и Ильей появились весной. Внимательные фанаты заметили, что Прусикин уже пару месяцев не берет на мероприятия свою жену Ирину Смелую. Одна из поклонниц коллектива со ссылкой на друзей звездной четы рассказала, что отношения между супругами охладели из-за измены Ильи. Второй участницей адюльтера якобы стала Таюрская.

Накануне Прусикин и Смелая объявили о расставании. Они остались друзьями и решили не мешать счастью друг друга. По словам знаменитостей, решение созревало с конца 2019 года и приобрело окончательную форму. Оба продолжат общаться и воспитывать общего сына Добрыню.

Волна слухов о тайном романе Ильи и Софьи снова набрала силу. Теперь поклонники группы не только обсуждают возможную измену в сети, но и высказывают свое возмущение в личном блоге Таюрской. Артистка удалила большинство негативных комментариев и предложила всем недовольным отправлять ей личные сообщения.