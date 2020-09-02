«Вот это вывалила»: Анна Седокова похвасталась пышными формами в ничего не скрывающем платье

37-летняя звезда регулярно выбирает провокационные наряды и публикует фотографии в них на своей странице в соцсети, делится портал Popcornnews.
Анна Седокова одна из красивейших девушек в российском шоу-бизнесе. Ее наряды часто провокационные и дерзкие. 37-летняя исполнительница хита «Самолеты» — обладательница пышных форм, которые никогда не скрывает.
На странице певицы в Instagram появился новый пост, где звезда демонстрирует все свои прелести в чрезмерно узком ультрасексуальном мини-платье разных оттенков апельсинового цвета. Необычный крой с глубоким декольте только добавил образу «огня» и сместил акценты на пышную грудь звезды. При этом бюст Анны настолько стиснуло тесным платьем, что грудь едва не выскочила из наряда. Волосы артистка собрала на затылке, а на лице сделала яркий макияж. Из аксессуаров Седоакова остановила свой выбор на сияющих лодочках.
Пользователи социальной сети оценили образ артистки и поспешили осыпать ее комплиментами. Фолловеры отметили, что округлые формы не мешают Анне наслаждаться откровенными нарядами, большинство из которых она придумывает сама, для собственного бренда.
«Как всегда бомба», «Анечка, вы просто огонь!», «Нереально красивый образ!», «Как можно быть такой неприлично красивой!» — пишут в комментариях подписчики звезды.